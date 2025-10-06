Tekirdağ’da Yaya Kadına Otomobil Çarptı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Nazan Yurdakul’a otomobil çarptı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yurdakul hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, Nazan Yurdakul (42) adlı kadın hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Yurdakul’a, O.F.’nin kullandığı 34 FML 614 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yurdakul’a ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yurdakul, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.F., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

