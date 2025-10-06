Antalya'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 3’ü Rus Turist 5 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kavşakta yavaşlayan araçlara tur aracının çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 3’ü Rus vatandaşı 5 kişi yaralandı.

Antalya'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 3’ü Rus Turist 5 Yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Alanya D-400 karayolu üzerindeki Sanayi Köprülü Kavşak’ta 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 3’ü Rus turist olmak üzere 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Deniz D.’nin kullandığı 07 DNZ 66 plakalı Mercedes marka otomobil, kavşakta alınan kaza tedbirleri nedeniyle yavaşladı. Aynı istikamette seyreden Arif C.B.’nin idaresindeki 07 BJU 592 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve Emre K.’nin kullandığı 07 BZN 909 plakalı otomobil de duraklama yaptı. Bu sırada arkadan gelen Nurullah D.’nin kullandığı 07 AEM 94 plakalı Mercedes marka tur aracı, öndeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Antalya'da 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 3’ü Rus Turist 5 Yaralı - Resim : 1

Kazada, 07 BZN 909 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Alparslan Ö. ve Uğur D. ile tur aracındaki Rus turistler Iana S., Alına T. ve Irina P. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Manavgat’taki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle köprülü kavşak bir süre araç trafiğine kapanırken, araçların yol kenarına çekilmesiyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

