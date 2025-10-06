Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada biri 3 yaşında olmak üzere 5 kişi de yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 2 otomobil feci şekilde çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri 3 yaşında 5 kişi de yaralandı. Kaza, otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Furkan U. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Kerim A. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU RİSKLİ
Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B. (26)’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A., diğer araçtaki Furkan U. ve Nilüfer U. (50) ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.