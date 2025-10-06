Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 2 otomobil feci şekilde çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri 3 yaşında 5 kişi de yaralandı. Kaza, otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Furkan U. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Kerim A. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Her 2 araç da çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.

YARALILARIN DURUMU RİSKLİ

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B. (26)’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A., diğer araçtaki Furkan U. ve Nilüfer U. (50) ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.