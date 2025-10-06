Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada biri 3 yaşında olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Son Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde 2 otomobil feci şekilde çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri 3 yaşında 5 kişi de yaralandı. Kaza, otoyolun Ankara istikameti Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Furkan U. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Kerim A. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı - Resim : 1
Her 2 araç da çarpışmanın etkisiyle hurdaya döndü.

YARALILARIN DURUMU RİSKLİ

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B. (26)’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A., diğer araçtaki Furkan U. ve Nilüfer U. (50) ise yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararYargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal KararEkonomi

Sivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi YaralandıSivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi YaralandıGüncel

Konya’da Feci Kaza! 1 YaralıKonya’da Feci Kaza! 1 YaralıYurttan Haberler

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak Konutta 'Yüzyılın Hamlesi' Geliyor!
Marmara ve Kütahya Depremlerini Önceden Bilmişti! Prof. Dr. Bektaş'tan O Bölgeye Kritik Deprem Uyarısı: 19 Yıldır Sinir Biriktiriyor Prof. Dr. Bektaş'tan Kritik Deprem Uyarısı
Düzce’de Şok Ölüm! Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu Düzce’de Şok Ölüm! Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Adana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası Attı Adana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası Attı
ÇOK OKUNANLAR
Tedesco, Maçı Tek Cümleyle Özetledi Tedesco, Maçı Tek Cümleyle Özetledi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj