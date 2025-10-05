Sivas'ta Feci Kaza! 10 Kişi Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk toplam 10 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde İ.A. (46) idaresindeki 06 DPM 617 plakalı hafif ticari araç, S.A. (46) yönetimindeki 58 AGM 278 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç devrilirken, otomobil yol kenarındaki yön levhası direğine çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, her iki sürücünün yanı sıra araçlarda bulunan B.A. (14), M.F.A. (10), H.A. (18), F.B.A. (7), M.A. (14), M.A. (9), R.A. (12) ve S.A.A. (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan S.A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

