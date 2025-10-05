Marmara ve Kütahya Depremlerini Önceden Bilmişti! Prof. Dr. Bektaş'tan O Bölgeye Kritik Deprem Uyarısı: 19 Yıldır Sinir Biriktiriyor

Marmara ve Kütahya'da meydana gelen depremleri önceden bilen jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarım asırdan uzun süredir sismik aktivite gösteren Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' seviyesine ulaştığını belirten Bektaş'tan korkutan deprem uyarısı geldi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Marmara ve Kütahya Depremlerini Önceden Bilmişti! Prof. Dr. Bektaş'tan O Bölgeye Kritik Deprem Uyarısı: 19 Yıldır Sinir Biriktiriyor
Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Marmara Bölgesi'nde kısa süre önce kaydedilen 5.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, Kütahya'nın Simav ilçesi 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremler sonrası vatandaşlar 'Türkiye'nin hangi bölgelerinde deprem bekleniyor? İstanbul'da deprem olacak mı?' sorularını araştırmaya başladı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OSMAN BEKTAŞ'TAN O BÖLGEYE KORKUTAN DEPREM UYARISI

Ege Bölgesi'ndeki son deprem aktivitesine ilişkin kritik tespitlerde bulunan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki sarsıntıyı takiben bugün yaşanan 4,1'lik artçı depremin, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Marmara ve Kütahya Depremlerini Önceden Bilmişti! Prof. Dr. Bektaş'tan O Bölgeye Kritik Deprem Uyarısı: 19 Yıldır Sinir Biriktiriyor - Resim : 1
Osman Bektaş'tan kritik deprem uyarısı

1969'DAN BU YANA DEPREM ATAKLARINI TETİKLİYOR

Uzman jeolog Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında kalan ve "Uşak Bloğu" olarak bilinen bölgenin, 1969'dan günümüze kadar süregelen yoğun deprem aktivitesiyle dikkat çektiğini belirterek, "Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur" ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Marmara ve Kütahya Depremlerini Önceden Bilmişti! Prof. Dr. Bektaş'tan O Bölgeye Kritik Deprem Uyarısı: 19 Yıldır Sinir Biriktiriyor - Resim : 2

Prof. Dr. Bektaş'ın analizine göre, Ege Bölgesi'nin en yüksek deformasyon oranlarına sahip fay sistemleri olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyen yapısıyla bölgede önemli bir gerilim birikimine yol açıyor. Son dönemde art arda yaşanan depremler, bu uzun süreli birikimin doğal sonucu olarak değerlendiriliyor.

