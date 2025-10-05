Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı’na Açık TRT Daveti: 'Hazırım' Diyorsa Yarın Akşam Çıksın Karşıma’

Partisinin Bolu'daki kampının ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Cumhurbaşkanı’nı yarın akşam için TRT ekranlarına davet eden Özel "Önümüzdeki dönemde eğer 'Hazırım' diyorsa benim karşıma çıksın, ben de o iftiraların nasıl atıldığını anlatayım” dedi.

CHP TBMM Grubu’nun 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Kampı, Bolu’nun Abant ilçesinde tamamlandı. Üç gün süren kampta parti politikaları masaya yatırılırken, Genel Başkan Özgür Özel başta olmak üzere milletvekilleri ve parti kurmayları önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kamp, Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından dış politika, ekonomi, güvenlik ve yasama faaliyetlerine ilişkin sunumlarla devam etti. Grup başkanvekillerinin Meclis çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerinin ardından, milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

Kapanış konuşmasında kritik mesajlar verdi

"ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR"

Kapanışta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özellikle CHP’li belediyelere yönelik iktidarın uygulamalarını eleştirdi. İktidarın, yerel yönetimler üzerinden muhalefeti baskılamaya çalıştığını ifade eden Özel, “Belediyelerin gelirlerini kesiyorlar, haksız ve hukuksuz soruşturmalarla saldırıyorlar. Tüm belediyelere eşit davranması gereken iktidar, CHP’li belediyelere üvey evlat muamelesi yapıyor. Hatta ellerini kollarını bağlıyor” dedi.

“MAZBATAYI GASP EDİYORLAR”

Bazı belediye başkanlarının hukuksuz biçimde mazbatalarının iptal edildiğini belirten Özel, “Milletin seçtiği belediye başkanlarını görevden alıyorlar. Ama halk yine gidip aynı kişiyi seçiyor” dedi.

"İFTİRA İLE BASKI KURULUYOR"

CHP lideri, belediye başkanlarına yönelik sistematik tehditlere de dikkat çekti. Ortaya somut bir delil konulmadan, itibar zedeleyici kampanyalar yürütüldüğünü belirten Özel “Belediye başkanlarımıza tehditler geliyor. İspat yok ama iftira var. Önce itibar suikastı düzenliyorlar, ardından dededen kalma şirketine bile el koyuyorlar” diye konuştu.

TRT ÇAĞRISI

CHP lideri, iktidara yakın yargı mensuplarının tutumlarına da sert sözlerle yüklenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık çağrıda bulundu. Özel “Önümüzdeki dönemde eğer ‘Hazırım’ diyorsa, yarın akşam TRT ekranında karşıma çıksın. O iftiracı yargı kolları başkanını savunsun, ben de nasıl iftiralarla mücadele ettiğimizi anlatayım. Hodri meydan!” diyerek seslendi.

'MECLİS PROTESTOSU' YANITI

TBMM'nin yeni yasama yılının açılış törenine gitmemesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Özel "Meclis'e gitmedik, kimyası bozuldu! CHP'nin yaptığı ağırına gitti. Bu kadar şey yapıyorsun ağrına gitmiyor da Meclis'teki boş sandalye mi ağrına gidiyor? Benim de Ekrem İmamoğlu'nun boş sandalyesi ağırıma gidiyor, Emrah Şahan'ın boş sandalyesi ağırıma gidiyor Ahmet Özer'in boş sandalyesi ağırıma gidiyor!" dedi.

