Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Açılışında! 'Gazze Savaşa Doydu, Bu Utanç Artık Son Bulmalı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na özel gündemle başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Genel Kurul öncesinde, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda resmi tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda resmi tören düzenlendi

Törene, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un yanı sıra Meclis Başkan Vekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bazı grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. Kurtulmuş’un anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı, TBMM Şeref Kapısı önünde Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM'ye gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası’nı selamlayan Erdoğan, TBMM Şeref Kapısı önünde Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından karşılandı.

30 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. dönem 4. Yasama Yılı bugün itibariyle başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından 28. Yasama Dönemi’nin 4. Yasama Yılına başladı. Yeni yasama yılı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki önemli konulara değindi ve milletvekillerine seslendi.

"105 YIL ÖNCEKİ HEYECANI BUGÜN DE YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Meclis’in yeni yasama yılının ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Meclis kürsüsünde her açılışta aynı heyecanı yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin kürsüsünde bulunmak büyük bir gururdur. 105 yıl önceki o ilk günkü hissiyatı bugün de hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

"ASIL OLAN TÜRKİYE’Yİ MUVAFFAK KILMAK”

Yeni yasama yılında tüm siyasi partilerden milletvekillerinin yapıcı katkılarına duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı, Meclis’in yasama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edeceğine olan inancını vurguladı. Cumhurbaşkanı “Asıl olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek başarılı ve huzurlu bir şekilde yaşatmaktır” dedi.

"MESELE TÜRKİYE İSE GERİSİ TEFERRUATTIR"

Siyasetin farklı kulvarlarında yer alan aktörlerin ortak hedeflerde birleşmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Söz konusu Türkiye olduğunda hepimizin aynı çizgide buluşması, milletimize karşı en temel sorumluluğumuzdur. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır” sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GAZZE VE FİLİSTİN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani krizle ilgili Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi faaliyetlerine değinerek, TBMM’nin bu süreçte sergilediği kararlı duruşu övdü. İsrail’in saldırılarına karşı yayımlanan 7 ortak bildirinin altını çizen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Filistin’e yönelik desteğinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Birleşmiş Milletler'deki temasları ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerde de Gazze konusunun öncelikli gündem maddesi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’deki masumların sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Filistin devletinin kurulması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Konuşmasında iç güvenlik konularına da yer veren Cumhurbaşkanı, son bir yılda terörle mücadelede önemli adımlar atıldığını ve bazı örgütlerin silah bırakma kararı aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte destek veren siyasi aktörlere de teşekkür ederek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ve DEM Parti’nin olumlu tutumuna özel olarak teşekkür etti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İ DE ANDI

“Terörsüz Türkiye hedefimizin mimarlarından biri Sayın Bahçeli’dir. Aynı şekilde bu süreçte yapıcı tavırlar sergileyen tüm partilere teşekkür ediyorum” dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i de rahmetle andı.

“KOMİSYON DEMOKRASİMİZ İÇİN UMUT VERİCİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını da değerlendirdi.

Şu ana kadar 12 toplantı gerçekleştiren komisyonun, ortak akıl ve diyalog temelinde ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu komisyonda gösterilen olgunluk, Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerlidir” diye konuştu.

"TBMM, MİLLETİN İRADESİNİN TEMSİL MAKAMIDIR"

Meclis Genel Kurulu’nda açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin halkın taleplerini dile getiren ve bu taleplerin yasalaşmasına aracılık eden bir merci olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Meclis'in sadece yasama değil, aynı zamanda denetim görevini de etkin şekilde yerine getiren bir platform olduğunu ifade etti.

ORTAK DURUŞ VURGUSU

Bölgedeki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı TBMM’nin geçmişte olduğu gibi bugün de ortak duruş sergilediğini söyledi.

“PRANGALARI TARİHE GÖMECEĞİZ”

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına da dikkat çeken Meclis Başkanı, terörle mücadelede atılan adımların, Türkiye'nin kardeşliğini güçlendireceğini belirtti. "Milletin ayağındaki prangaları tarihe gömeceğiz. Terörsüz bir Türkiye, küresel gücümüzü artıracaktır" dedi.

YENİ ANAYASA VE İÇTÜZÜK GÜNDEMDE

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni dönemde Meclis’in önünde önemli sorumluluklar bulunduğunu belirterek, yeni bir anayasa hazırlanmasının ve Meclis içtüzüğünün yeniden düzenlenmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti.

'MEŞRUİYET' TARTIŞMALARINA TEPKİ

Meşruiyet tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, Türkiye’de siyasi meşruiyetin tek kaynağının milletin iradesi olduğunu vurguladı. "Milletin verdiği yetki dışında hiçbir iç ya da dış odağın bu ülkenin yönetimi üzerinde söz hakkı olamaz" dedi.

Konuşmasını yeni yasama yılında Meclis’in önemli başarılara imza atacağına olan inancını dile getirerek tamamladı.

