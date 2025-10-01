Kreşte Ölüm Skandalı: 4 Yaşındaki Berra İçin İhmal Zinciri... Aile de Asli Kusurlu Çıktı

Bursa'da kreşte havuzda boğularak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra Dizi'nin ölümü, soruşturmada ihmaller zincirini ortaya çıkardı. Bilirkişi raporunda çocuklarının epilepsi hastası olduğunu okula bildirmeyen aile asli kusurlu bulundu.

Kreşte Ölüm Skandalı: 4 Yaşındaki Berra İçin İhmal Zinciri... Aile de Asli Kusurlu Çıktı
Bursa'da özel bir kreşte trajik bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Berra Dizi, 12 Ağustos'ta havuzda boğularak hayatını kaybetti. Olay, kreş çalışanlarının ihmaliyle başlayan bir zincirleme hata olarak kayıtlara geçti.

4 yaşındaki Berra...

12 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Rapora göre, çocuk havuzunun derinliğinin 50 santimetre olması gerekirken okuldaki havuz 74 santimetreydi. Okul yönetiminin, Berra'nın kullandığı ilaçları ve daha önce sınıfta nöbet geçirmesini dikkate almadığı, etkinlikte can kurtaran olmadığı ve çocuklara kolluk takılmadığı raporda dikkat çeken ayrıntılar olarak yer aldı.

Bu nedenle hem okul işletmecisi hem de öğretmenler asli kusurlu sayıldı. Bilirkişi raporuna göre, çocuklarının hastalığını açık bir şekilde okul yönetimi ile paylaşmayan Dizi ailesi de asli kusurlu bulundu.

Berra'nın anne ve babası...

NE OLMUŞTU?

Berra, 12 Ağustos 2025 tarihinde düzenli olarak gittiği kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte boğuldu.

Olay yerine ekiplerin sevk edilmesinin ardından Berra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan küçük kız, yaşam savaşını 7'inci günde kaybetti.

