Kreş Değil Kabus Yuvası! Minik Berra’nın Ölümünde Korkunç İhmaller Zinciri… Kaçak Havuz Skandalı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 yaşındaki Berra Dizi, geçtiğimiz ay kreş havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Minik Berra’nın ölümünde kreşin ihmali olduğunu iddia eden ailenin açıklamaları ise kan dondurdu.

SORUŞTURMA AÇILDI

12 Ağustos 2025 tarihinde kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte boğularak hayatını kaybeden minik Berra’nın ailesi olayı adli makamlara taşıdı. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

'KOLLUK' İSTENMEDİ

Aile kızlarının havuzda nöbet geçirdiği iddialarını yalanladı, soruşturmada kreşin belediyeden aldığı yapı ruhsatında havuzun bulunmadığı, ruhsatsız olan havuza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyet onayı verdiği ortaya çıktı.

Berra’nın yüzme bilmediğini söyleyen anne Beyza Turan, “Kreşten veli grubuna mesaj atılarak o gün kolluk konulmaması istendi. Kızımın herhangi rahatsızlığı yoktu” dedi.

ÇOK FAZLA İHMAL VAR

Sağlık görevlisi olarak çalışan anne Beyza Turan, kızının bir nöbet geçmişi olmadığını, kızına suni teneffüs yapıldığının söylendiğini, “Ben bu suni teneffüsün yetersiz olduğunu, suni teneffüsü yapan kişinin geçerli ilk yardım belgesinin olmadığını düşünüyorum. Çok fazla ihmal var ve bu kadar ihmale rağmen bu okul halen açık” diyerek tepki gösterdi.

'SU ÜZERİNDE DURAMIYORDU'

Olaydan 2 gün önce Berra'nın sınıfından bir öğretmen veli grubundan mesaj atıp okula çocukları kolluksuz göndermelerini istediğini açıklayan anne “Daha önce hep kolluk kullanıyordu. Kızım daha suyun üzerinde bile duramıyordu. Kollukları takılı olsaydı bunlar yaşanmayacaktı" diye konuştu.

HAVUZ 50 CM DEĞİL 91.5 CM

Baba İsmail Dizi ise havuzun kaçak olduğunu söyleyerek “Yönetmelikte çocuk havuzlarının yüksekliği 50 santimetre olması gerekiyor fakat okulun bilirkişi raporuna göre havuzun içerisi 91,5 cm yüksekliğinde su dolu” dedi.

Kreşte can kurtaran olmadığını söyleyen baba, havuzun yan taraflarında simit kolluk gibi yüzme ekipmanlarının da bulunmadığını belirtti.

Berra'nın sağlık probleminin bulunmadığını belirten acılı anne ve baba, kreş çalışanlarını sorumlu tutup tutuklu yargılanmalarını istiyor.

