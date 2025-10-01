Özgür Özel'den Çarpıcı Çıkış: ‘Milli Uçak KAAN’ı Destekliyoruz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çalışma ofisi haline getirilen eski İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in mazbatasını aldığını belirten Özel, “Bu sürecin durdurulması çalışması geri döndü ve olağan kongreler tamamlandı. İlçe kongremiz tamamlandı. İstanbul İl kongremizi de birkaç hafta içinde yapacağız” dedi.

Partiye saldırıların olduğunu ve bunların devam ettiğini ifade eden Özel, “Partinin kurumsal kimliğine yapılan saldırılar tek elden gidiyor. Son yerel seçimin birinci partisi olarak 23 yıllık iktidarın yapmadığını yaptık. Seçimden sonra 6 gün sonra Sayın Erdoğan dahil bütün siyasi parti liderlerini tek tek aradım. Siyasette yoksullukla, işsizlikle mücadele eden bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştım” ifadelerini kullandı.

CHP'NİN 'PROTESTO' KARARINA İLİŞKİN

CHP’nin aldığı Meclis açılışına katılmama kararına ilişkin de konuşan Özel, şunları söyledi: “Biz geçen sene Meclis açılışında saygı gereği Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşıladık. Cumhurbaşkanı, tarafsızlığına ilişkin doğru bir tavır takınmadı ve giderken ayağa kalkmadık. Şu an CHP'nin Türkiye'de 18 belediye başkanının cezaevlerinde tutulduğu, kongrelere maalesef haciz memurlarıyla idarenin haczedilmeye gittiği bir süreç yaşanıyor. İddianame yok, arkadaşlarımız hücredeler. Bunlar bir merkezden yönetilirken 1 Ekim geldi, CHP ne yapsın? CHP gitsin ve Erdoğan'a makamından dolayı saygı mı göstersin? Onu ne oturarak ne ayakta karşılamamızı gerektirecek ne yaptı? Artık bu görevini meşru görmememiz için her şeyi yaptı. Küçücük çocuklarla uğraşıyorlar, aileleriyle uğraşıyorlar. 80 yaşında anneleri hastane bahçelerinde perişan ediyorlar. O kapıdan cumhurbaşkanı olarak girip konuşmasını yapıp çıksaydı ve 1 yıl boyunca görevini anayasal sınırlarında yapsaydı yine dinlerdik.”

CHP lideri Özgür Özel

'BIRAKIN İMAMOĞLU KAÇACAKSA KAÇSIN'

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemesini ve Genel Kurul'a katılmama kararı için CHP yönetimini eleştirmesi hakkınd açıklamalarda bulunan Özel, “Sayın Bülent Arınç'ın, önceki dönem Meclis Başkanı olmanın verdiği refleksle yaptığı değerlendirmeleri saygıyla karşılıyorum. Ben bütün süreci kendisine de özetledim. Zaten Ekrem İmamoğlu kaçacaksa bırak kaçsın sayın Erdoğan sen kurtulursun. Senin korkun zaten İmamoğlu'nun burada kalıp seni yenmesi. Kendisinden korkmuyorlarsa tutuksuz yargılansın. İmamoğlu'ndan ve CHP'den çok korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhur İttifakı'nın durumu ortada” şeklinde konuştu.

KAAN

'KAAN'I DESTEKLİYORUZ'

Kendisi hakkında yapılan savunma sanayi eleştirilerine de yanıt veren Özel, “Ben TUSAŞ'ı ziyaret ettiğimde zaten bir uçağa iki motor gerektiğini, bundan sonrası için CAATSA yaptırımlarının kalkması gerektiğini söylediler. AK Partili arkadaşlar kendi propagandalarına öyle inanmışlar ki 2028'de KAAN'ın yerli uçakla uçacağına inananlar var. Bu bir proje ve biz bunu destekliyoruz. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN Türkiye'de yapılacak motorla da uçacak bir gün. KAAN'ın arkasındayız” dedi.

