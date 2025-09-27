CHP Lideri Özel Afyonkarahisar'da: 'Şimdi de Mansur Başkana Saldırı Başlattılar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar’daki ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamalarının büyük bölümünde iktidara tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) başlatılan konser soruşturmasına ilişkin "192 gündür direniyoruz, mücadele ediyoruz. Şimdi de Mansur başkanımıza saldırı başlattılar. Mansur Yavaş'a uzanan bu kirli elleri bu millet kırar" dedi.

Özel’in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:



"Birileri meydanlardan kaçarken, birileri kalabalıklardan korkarken, birileri 'aman aman sıcak salonlarda, serin salonlarda oturayım. Buradan siyaset yapayım, gücü, icazeti millette değil Amerikalarda arayım' derken buraya buraya 'milli iradeyi, milletin gücünü göstermeye, patron benim, ben seçerim, kim dersem o yönetir. Bunu bilen benim. Çünkü milli iradeyim' diyenler gelmiş. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Bu millet bu kadar yokluk, bu kadar sıkıntı çekerken kendi müteahhitlerine bu paraları peşkeş çekenlere yazıklar olsun. Afyon bunu unutmaz. AK Parti'nin kalesi olan yerde meydan inliyor; 'Erdoğan istifa' diye. Ne oldu? Meşruiyet uçtu gitti. Meşruiyet bu meydanda olacakken Trump'ta arandı. Şimdi meydan istifa diyor. Hadi bakalım Erdoğan kurtarsın seni de Trump'ta göreyim Afyonluların elinden. Hadi bakalım... Ey Erdoğan altına sandalye sürmekle altından sandalye çekmekle olur olmaz övgüler dizmekle, karşısına dizdiği bu memleketin bakanlarına çocuk muamelesi yapmakla, çok akıllıymış bunlar demekle olmuyor.

İsrail'le güya kayıkçı kavgası yapıyorlar haşhaş tohumunu İsrail'den getiriyorlar ve İsrail meşeli tohumlarla üretimi bitirme noktasına getirdiler. Patates 10 liraya maliyeti var. 5 liraya tarlada alıyorlar. Patates üreticisini perişan ettiler. Ama markette 25 liraya atıyorlar. Tarlada 5 markette 25 maliyeti 10 lira ve patates üreticisi de perişan olmuş durumda.Bunun için bu cennet şehri bu tarih şehrini bu üretimin topraklarından bereket fışkıran insanının alın terinde bereket olan namusuyla kazanan namusuyla harcayan bu şehri perişan edenleri ilk seçimde gönderecek Afyon. İlk seçimde. Değerli Afyonlular sizin sorunlarınızı çözmeyenler Türkiye'de de bir kara düzen tutturdular gidiyor. AK Parti'nin kara düzeni hakim oldu memlekette. Bu düzende Erdoğan'ın çıkarları sizin çıkarınızla çatışıyor. Erdoğan kendi çıkarları için milletin huzurunu da refahını da hiçe sayıyor.

Vatan evlatlarının Erdoğan'ın kendine çalıştığı yetmedi. Zenginlere çalıştığı yetmedi. Şimdi elde avuçta kalanla Trump'a çalışıyor. Gitti Trump'ın kapısını açındırdı. Oralardan meşruiyet arıyor. Emekliye para yokken asgari ücretliye para yokken don vurmuş çiftçinin hasarı karşılanmazken Amerika'ya giderken hediye paketi yaptırmış. Hediye paketinin içinde yok yok. 225 tane Boeing uçak sıvılaştırılmış gaz yetmiyor. Bademden pirince cevizden Amerikan otomobiline Amerikan viskisine makyaj malzemesine kadar tamamının gümrük vergilerini sıfırladı. Yani senin ürettiğinde vergi var. Pahallılık alıyor. Amerika'dan gelen ucuz kalıyor. Kapış kapış gidiyor. Türk çiftçisine Türk üretimine atılan en büyük kazık. Gitti kendi ülkesinden her şeyi verdi ama kendisi elleri boş döndü. Ne aldın hiçbir cevap yok. Meşruiyet almış. Milletin gözünden düşmüş meşruiyeti Amerika'da aramış Trump'ın kendisini övmesiyle güya meşruiyet kazanmış.

CHP 192 gündür saldırı altında. 192 gündür direniyoruz, mücadele ediyoruz. Şimdi de Mansur başkanımıza saldırı başlattılar. Mansur Yavaş'a uzanan bu kirli elleri bu millet kırar."

Kaynak: Haber Merkezi