Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'Filistin' Eleştirisi: 'Bu Adımlar Daha Önce Atılamaz mıydı?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşmak zorunda kalan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, çoğu ülkenin Gazze'ye destek için geç kaldığını da "Filistin'i birçok ülke tanımaya başladı. Bu adımlar daha önce atılamaz mıydı?" diyerek vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin Işığında Diplomasi" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşma yaptı. Üç gün sürecek forumda gençlere seslenen ve onlara olan güvenini vurgulayan Erdoğan, ABD gezisindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelen Gazze saldırılarından da bahsetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı, birçok ülkenin Filistin'i tanımakta geç kaldığını da belirtti.

'BÜYÜK BİR SİSTEM KRİZİ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin çok değerli olduğunu söyleyerek "Umudumuzu artıran bir istikbal yıldızıdır. Asra yön vermekle kalmayıp mührümüzü de vuracağımız Türkiye Yüzyılı gençlerimizin çalışmalarıyla vücut bulacaktır. Uluslararası sistemde kırılmalar yaşanıyor. Küresel rekabetin dozu artıyor. Su ve iklim krizlerinden ticaret savaşlarına, türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız. Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi var" dedi.

'TÜRKİYE İMDAT DİYENE KOŞMUŞTUR'

Türkiye'nin her zaman haksızlıklar karşısında durduğunu ifade eden Erdoğan, "Ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer alıyoruz. Türkiye, bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselse de hadiselerin uzağında bir ülke değil. İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? Bu ülke ve bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde 'bana ne' dememiştir. Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiştir. Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır. İmdat diyenin yardımına koşmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle" ifadelerini kullandı.

'ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE'

İki yıldır Gazze'de soykırım yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, "Netanyahu en modern silahlarla katliamlar yapıyor. Netanyahu adındaki katil dün BM'de boş salona seslendi. İşte, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar artık gaflet uykusundan uyanmaya başladılar. Filistin'i birçok ülke tanımaya başladı. Bu adımlar daha önce atılamaz mıydı? Filistin'e daha önce sahip çıkılamaz mıydı? Biliyorum birileri rahatsız olacak ama bunları sormak zorundayız. Bu özeleştirinin yapılması gerekiyor" diye konuştu.

