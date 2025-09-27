CHP Parti Meclisi Toplandı: MYK Belli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin "Darbeye ve Kayyıma Hayır" sloganıyla 21 Eylül'de düzenlenen 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi'nin (PM) ilk adresi Anıtkabir oldu. Anıtkabir ziyaretinin ardından PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde ilk toplantısına başladı. Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda PM üyelerine açılış konuşması yaptı.

CHP Lideri Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) PM'ye sunacak. PM üyelerinin salt çoğunluğunun onayıyla yeni MYK göreve başlayacak. Olağan kurultay sürecinde olan CHP'nin yaklaşık bir buçuk ay süreyle görevde kalacak MYK üyelerinde bir değişiklik öngörülmüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZEL AFYONKARAHİSAR'A GİDİYOR

Özgür Özel, PM toplantısının ardından CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 57’ncisini gerçekleştirmek üzere Afyonkarahisar'a gidecek. Ardından Özel, Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış törenine katılacak.

