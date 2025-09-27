CHP Parti Meclisi Toplandı: MYK Belli Olacak

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi Özgür Özel başkanlığında toplandı. Meclis'te Merkez Yönetim Kurulu da belirlenecek.

CHP Parti Meclisi Toplandı: MYK Belli Olacak
CHP’nin "Darbeye ve Kayyıma Hayır" sloganıyla 21 Eylül'de düzenlenen 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Parti Meclisi'nin (PM) ilk adresi Anıtkabir oldu. Anıtkabir ziyaretinin ardından PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde ilk toplantısına başladı. Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda PM üyelerine açılış konuşması yaptı.

CHP Lideri Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) PM'ye sunacak. PM üyelerinin salt çoğunluğunun onayıyla yeni MYK göreve başlayacak. Olağan kurultay sürecinde olan CHP'nin yaklaşık bir buçuk ay süreyle görevde kalacak MYK üyelerinde bir değişiklik öngörülmüyor.

ÖZEL AFYONKARAHİSAR'A GİDİYOR

Özgür Özel, PM toplantısının ardından CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 57’ncisini gerçekleştirmek üzere Afyonkarahisar'a gidecek. Ardından Özel, Uşak Belediyesi Huzurpark Ferdi Zeyrek Amfi Salonu açılış törenine katılacak.

