Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası

Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik operasyonlar ve yargı kararlarıyla engellemeler siyaset gündeminden düşmezken, Ankara'da devam eden arka kapı diplomasisiyle alakalı dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kulislerde, olası bir erken seçim ihtimaline karşı ittifak senaryolarının şimdiden konuşulmaya başlandığı söyleniyor.

'TÜRKİYE İTTİFAKI'

Nefes gazetesinden Mahmut Aydın ve Tarık Işık'ın haberine göre; o senaryolardan bazıları şu şekilde:

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dile getirdiği “Türkiye İttifakı” henüz resmi olarak ilan edilmedi. Türkiye’nin demokratlarını kucaklayan bir birlik olarak tanımlanıyor. İYİ Parti, Zafer Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve TİP’in adı geçiyor. Bu ittifakın gerektiğinde DEM Parti ile de yakın durması ve iş birliği yapması da değerlendiriliyor.

'MİLLİYETÇİ CEPHE'

- 1970’lerin ortasında Türk siyasetine giren “Milliyetçi Cephe” kavramı aynı isimle hükümet bile kurdu. İYİ Parti, Zafer Partisi, ATA Parti ve Anahtar Parti’nin Milliyetçi Cephe İttifakı ile yüzde 7 barajının çok üzerinde oy alabileceği varsayılıyor.

DEM, CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

- Cumhur İttifakının AKP, MHP, BBP, HÜDA-PAR ve DSP ile devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada DEM Parti’nin de bu ittifaka destek vereceği veya katılabileceğine yönelik senaryolar da konuşuluyor.

'KUTSAL İTTİFAK'

- Millî Görüş geleneğinden gelen YRP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın başkanlığında bir araya gelmesi için çalışma yürüttükleri konuşuluyor. Bir çeşit “Kutsal İttifak” denebilir.

Kaynak: Nefes Gazetesi