Kobani Davasında Flaş Gelişme: Demirtaş Tahliye mi Edilecek?

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16 Mayıs 2024’te karara bağladığı Kobani davasında gerekçeli karar, 13 aylık bekleyişin ardından Haziran’da açıklandı. 32 bini aşkın sayfalık metnin taraflara tebliğ edilmesiyle birlikte dava, bugün resmen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın İstinaf’a ulaşmasıyla süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil çok sayıda siyasetçiye verilen ağır cezalar, bir üst mahkemede yeniden incelenecek. Avukatlar önümüzdeki günlerde tahliye başvurularını mahkemeye sunacak.

'İLK İŞLEM ACİL TAHLİYE'

Dava avukatlarından Nuray Özdoğan, İstinaf aşamasında tahliye beklentileri olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Şimdi bu dosya, mevcut olan tüm AİHM kararları, Demirtaş kararı, Yüksekdağ kararı, defalarca alınmış ihlal kararları ve en son Avrupa Konseyi'nin Türkiye çağrısı, Sayın Demirtaş'ın tahliye edilmesine dair ihtarı hepsi birleştirildiğinde zaten hem yerel aşamada hem uluslararası aşamada hukuksuzluğu tamamıyla ortaya çıkmış bir dosya. Siyasi saikle bir yargılama olduğu uluslararası mahkeme kararlarıyla artık kesinleşmiş olan bir dava. Bizler yargılanan siyasetçilerin vekilleri olarak birçok aşamada tahliye taleplerimizi ilettik öncelikle. Sonuçta açık bir şekilde hukuka aykırı bir karar var. Hükmen neredeyse yok hükmünde bir karar var ortada ama ilk acil işlem aslında yargılananların tahliye edilmesidir. Daha sonra da esasa dair yeni bir kararla beraat kararı verilmesidir mahkeme tarafından. Mahkemesinin ilk yapması gereken inceleme aşaması hızlıca tamamlamak ve tahliye kararları vermek öncelikle. Yasa açık, koğuşturma süreci içerisinde İstinaf Mahkemesi bir tahliye kararı da verebilir, tedbire ilişkin karar verebilir, esasa ilişkin de tabii ki karar verebilir. Bu tutukluluk halinin ısrarla devamı büyük bir hukuksuzluk, yerel mahkeme aşamasındaki hukuksuzlukları defalarca paylaştık, kanıtlarıyla... Şimdi de İstinaf Mahkemesi hakimlerinden beklentimiz bu hukuksuzluğa devam etmemeleri.”

Selahattin Demirtaş, 9 senedir cezaevinde.

KİM NE KADAR CEZA ALMIŞTI?

Kobani davasında Selahattin Demirtaş 42 yıl, Figen Yüksekdağ ise 32 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ahmet Türk 10 yıl, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel 12’şer yıl, diğer sanıklar da 9 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları almıştı.

Kaynak: Bianet