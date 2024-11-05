Kobani Davasında Ara Karar

5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilinin, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hüda Kaya ile avukatı video konferans aracılığıyla katılırken, sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi. Tanık S.Y, 6-8 Ekim olayları sırasında da Muş'ta ikamet ettiğini, sanık Hüda Kaya'nın o dönem bir grupla parti çalışmaları kapsamında Muş'a geldiğini anlattı.

'BİZ SİYASETİ BARIŞ VE ADALET İÇİN YAPTIK'

Olaylar başlamadan birkaç gün önce Kaya'nın basın açıklaması yaptığını aktaran S.Y, "Milletvekilleriyle geldi, kısa süreli bir yürüyüş oldu ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına kadar bir olay yaşamadık. Sonraki günlerde olaylar çıktı ama Kaya'nın oradaki kitleyi provoke edecek bir eylemine şahit olmadım" diye konuştu.

Söz alan sanık Kaya, tanığın anlattığı dönemde insanları barışa ve huzura davet ettiğini savunarak, "Biz siyaseti barış ve adalet için yaptık. Davada asıl müştekiler, asıl mağdur edilen biziz" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Görüşü sorulan savcı, kurumlardan istenen HTS analiz raporunun beklenilmesine, Kaya hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Firari sanık Garo Paylan'ın avukatı da söz alarak, müvekkilinin o dönem hiçbir şiddet çağrısı yapmadığını, hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istedi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Kaya hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 7 Ocak 2025'e erteledi.

Kaynak: AA