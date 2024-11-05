Meclis'te CHP ve DEM Parti Milletvekillerinden Kayyım Protestosu: Halk İradesine Darbedir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmeleri, CHP ve DEM milletvekillerinin kayyım protestosuyla başladı. Milletvekilleri, "Kayyum halk iradesine darbedir", "Kayyum bütçesine hayır" yazılı dövizler taşıdı.

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Meclis'te CHP ve DEM Parti Milletvekillerinden Kayyım Protestosu: Halk İradesine Darbedir

Türkiye, son bir haftadır halkın seçtiği belediye başkanları yerine kayyum atanmasını tartışıyor. Geçen hafta CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının ardından, dün ise DEM Partili Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun bugünkü görüşmeleri de Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmeleri, CHP ve DEM milletvekillerinin 'kayyum' protestosuyla başladı.

CHP'li ve DEM Partili vekiller, komisyonda sıralarının önüne "Kayyum halk iradesine darbedir", "Kayyum bütçesine hayır", "Kayyum değil sandık temizler" yazılı dövizler koydu.

Bütçe görüşmesinde; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sunumundan önce CHP ve DEM Partili milletvekilleri usul tartışması yapılmasını istedi. CHP'li ve DEM Partililer, kayyumu eleştiren konuşmalar yapmaya devam ediyor.

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Kaynak: ANKA

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