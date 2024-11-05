CHP Heyetine Esenyurt'ta Yine Polis Engeli

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, CHP 14 gün boyunca belediye önünde nöbette olacağını açıkladı. Dün başlayan nöbetin ilk gününde arbede yaşandı. İçeri alınmayan partililerle polis arasında arbede yaşandı.

CHP'liler nöbete bugün de devam ediyor. Dünkü müdahalenin ardından bugün de benzer bir manzara yaşanıyor.

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