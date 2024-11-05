Yerine Kayyım Atanan Ahmet Özer'e Bir Soruşturma Daha

Yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' iddiasıyla yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Yerine Kayyım Atanan Ahmet Özer'e Bir Soruşturma Daha

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasına tepkiler gelmeye devam ederken bir gelişme daha yaşandı. halktv.com.tr'nin aktardığına göre, Özer hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

Yeni soruşturmanın gerekçesi ise 'terörizmin finansmanı' olarak belirtildi.

Yerine Kayyım Atanan Ahmet Özer'e Bir Soruşturma Daha - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Esenyurt İlçe Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabah saat 04.00 sıralarında evinden gözaltına alınmış ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı Özer'in yerine Beyoğlu kaymakamıyken İstanbul vali yardımcısı yapılan Can Aksoy'u kayyım olarak atamıştı.

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Kaynak: halktv.com.tr

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