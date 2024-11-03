DEM Parti'den Ahmet Özer Yorumu: Bu Ne Perhiz Bu Ne Lahana Turşusu

Türkiye’de bir yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘örgüte silah bıraktırma’ çağırısıyla başlayan süreç, bir yandan da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘terör örgütüne üye olma’ iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyım atanması konuşulurken, DEM Parti cephesinden Özer’in tutuklanmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 13. Genel Kuruluna katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan, tutuklamanın Türkiye’de Kürt meselesine ilişkin tartışmaların yapıldığı bir dönemde olduğunu hatırlatarak, “Halkın iradesiyle seçilen Esenyurt Belediyesine kayyım atanması 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?' dedirtiyor” dedi.

ORTA DOĞU'DAKİ KRİZİ İŞARET ETTİ

Bakırhan açıklamasında, Kürt sorununun çözümünde diyalog ve demokratik yöntemlerin önemini vurgulayarak, "Ortadoğu'daki krizden etkilenmemek için Türkiye’nin toplumsal barışı sağlaması, en başta da Kürt meselesini diyalogla çözmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecinin tek taraflı açıklamalarla yürümeyeceğinin altını çizen Bakırhan, Bir süreç varsa tarafları vardır. Bu sürecin diğer taraflarının da görüş ve önerileri Türkiye toplumu tarafından bilinmeli" dedi.

İktidarın tehdit dilini terk etmesi gerektiğini belirten Bakırhan, “Daha kapsayıcı, saygılı ve olgun bir siyasi dilin benimsenmesi gerekiyor. Aksi halde bu tartışmalar, bir süreç başlamadan sona ermek durumunda kalabilir” dedi ve kayyım atamalarının tartışmaları baltaladığını belirtti.