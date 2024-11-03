Trabzon'da Çatıdan Düşen İşçi Öldü
Trabzon'da iş cinayeti meydana geldi. Üç katlı binanın çatısından düşen 58 yaşındaki inşaat işçisi Bekir Koz hayatını kaybetti.
Trabzon'un Of ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında tamirat yapan 58 yaşındaki Bekir Koz, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşen Koz, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA