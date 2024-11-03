Eski Milletvekili Yüksel Çengel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski SHP İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel için cenaze töreni düzenlendi. Çengel'in cenazesi, törenin ardından Merkezefendi Mezarlığında defnedildi.

Eski Milletvekili Yüksel Çengel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski SHP Milletvekili ve eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel, 1 Kasım Cuma günü hayatını kaybetti. Çengel için bugün Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Eski Milletvekili Yüksel Çengel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Cavit Çağlar ile Çengel'in sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çengel, Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Milletvekili Yüksel Çengel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

'ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI'

Yüksel Çengel'in eşi Ayfer Çengel, "Çok güzel bir insandı. Dostları...Şölen gibi oldu. Çok teşekkür ederim" dedi.

Eski Milletvekili Yüksel Çengel Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 3

Kaynak: DHA

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