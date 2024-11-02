İşte Ahmet Özer'in Evine Yapılan Baskının Detayları... Eşi Selma Özer O Günü Anlattı

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in eşi Selma Özer, polisin baskın düzenlediği anları anlattı. Özer, "'Açın yoksa kıracağız’ diyorlardı. Hızlı hareket ediyorlardı" dedi.

İşte Ahmet Özer'in Evine Yapılan Baskının Detayları... Eşi Selma Özer O Günü Anlattı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Özer'in eşi Selma Özer de evlerine yapılan polis baskınını anlattı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özer, polislerin kendilerine 'kapıyı kıracaklarını' söylediklerini ve oldukça hızlı hareket ettiklerini söyledi.

İşte Ahmet Özer'in Evine Yapılan Baskının Detayları... Eşi Selma Özer O Günü Anlattı - Resim : 1

Özer, evlerine yapılan baskını ve eşi Ahmet Özer'in gözaltına alındığı sabahı şöyle anlattı:

"Sabaha doğru bahçe kapısından zile bastılar. Ona uyandım. Megafondan görüntüye baktım, bir şey göremedim. Işık tutuyorlardı ama net bir görüntü değil, gölgelikler vardı. Kimseyi göremedim. Zile ikinci kez bastıklarında mutfağa gelip oradan kim olduklarını anlamaya çalıştım. Karanlıkta göremeyince güvenliği aramak istedim. Ancak fırsat kalmadan bahçeye girip demir kapımıza vurmaya başladılar.

İşte Ahmet Özer'in Evine Yapılan Baskının Detayları... Eşi Selma Özer O Günü Anlattı - Resim : 2

'AÇIN YOKSA KIRACAĞIZ'

'Açın yoksa kıracağız’ diyorlardı. Hızlı hareket ediyorlardı. Kapıya vurunca, 'sizi tanımıyorum, kapımı neden kıracaksınız, içeriye neden gireceksiniz?’ dedim. Bunun üzerine kapımın camlı bölmesinden kimliklerini gösterdiler. Ben de bunun üzerine kapıyı açtım. Polisler geldikten sonra eşim uyandı. Zaten hemen evimizi aramaya başladılar. Arama sonunda Ahmet Bey’i alıp gittiler."

Tanju Özcan 'Ahmet Özer' Sessizliğini BozduTanju Özcan 'Ahmet Özer' Sessizliğini BozduGündem

Daha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını SildiDaha 24 Saat Geçmeden... Kayyım, Esenyurt Belediyesi'nin CHP Dönemi Paylaşımlarını SildiGüncel

Kaynak: Sözcü

Etiketler
Esenyurt
Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli Buzdolabındaki Gıdaların Ömrünü Uzatmak Bu Kadar Kolaymış: 1 Tane Koymanız Yeterli
Yaşlı Kadının Neyi Var Neyi Yok Böyle Almışlar: Aylar Süren Dolandırıcılık Yaşlı Kadının Neyi Var Neyi Yok Böyle Almışlar
Şeytanın Aklına Gelmeyecek Dolandırıcılık: Elektronik Ürünlerin İçlerini Böyle Boşaltmışlar Elektronik Ürünlerin İçlerini Böyle Boşaltmışlar
Sarıyer Börekçisi Ustaları Sırrını Açıkladı: Kol Böreği Meğer Böyle Daha Lezzetli Oluyormuş Sarıyer Börekçisi Ustaları Sırrını Açıkladı: Kol Böreği Meğer Böyle Daha Lezzetli Oluyormuş