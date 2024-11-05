MHP Lideri Bahçeli, Reddetmişti! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bir Randevu Talebi Daha

CHP'li Esenyurt Belediyesi ile DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması sonrası Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP hariç tüm partilerden randevu talep etmişti. İmamoğlu'nun talebine bir tek MHP'den yanıt gelmemişti.

O yanıt bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısı sonrası geldi. Bahçeli, İmamoğlu'nun randevu talebini "İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum, istismara MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz" sözleriyle reddetti.

BAHÇELİ'YE İLK YANIT

'Kayyım' diplomasisi kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis'te ziyaret eden İmamoğlu görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu. Gazeteciler İmamoğlu'na Bahçeli'nin sözlerini sordu. İmamoğlu ise Bahçeli'ye randevu talebini bir kez daha yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz istismar diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde ahlaklı, erdemli, sadece siyaset olarak değil; kişilik olarak da hayatımızı buna adamış bir pozisyondayız. Biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere de girip çıkmayı iyi biliriz. Bu bizim ailemizde de, kişisel yaşamımda da, siyaset kültürümüzde de, Cumhuriyet Halk Partili olmanın kültüründe de var olan bir şey. Bundan asla kimse endişe etmemeli. Hatta bir adım ileri gideyim. Edemez de! Kişisel fikridir. Asla bize ne yapışır, ne dokunur.

BİR RANDEVU TALEBİ DAHA

Siyaset tarzımı beğenmeme kısmı da kişisel fikridir. Ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında bütün yerel yönetimleri temsil eden Türkiye Belediyeler Birliği başkanı olarak -ki bunun için de haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını da savunacak kurum olan- herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir bu ziyaretler. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir ama ben randevu talebimizi buradan yineliyorum. Üzerinde dursun, kendileri düşünmeye devam eder inşallah."

Kaynak: Gerçek Gündem