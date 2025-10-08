Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken ABD'li Goldman Sachs'ın Başkan Yardımcısı Robert Kaplan’dan kritik bir uyarı geldi. Altın fiyatlarında sürekli rekor kırması normal olmadığını ifade eden Kaplan, bu yükselişlerin iyiye işaret olarak da görülmediğini söyleyerek altın yatırımcılarını uyardı. İşte son dakika altın haberinin detayları…

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altın yatırımcısını üstüne basa basa uyardı. Bu fiyatlara sakın aldanmayın!

ALTIN YATIRIMCISINA KRİTİK UYARI: ‘BU YÜKSELİŞLER NORMAL DEĞİL’

Altındaki yükselişlerin normal olmadığını ifade eden Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. Ons altın, Çarşamba günü 4 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü.

6 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Gram Altın Ne Kadar?

Gram Altın Alış: 5.284,56TL
Gram Altın Satış: 5.286,13 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Alış: 8.893,00 TL
Çeyrek Altın Satış: 8.896,00 TL

