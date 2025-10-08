Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali

ALTIN YATIRIMCISINA KRİTİK UYARI: ‘BU YÜKSELİŞLER NORMAL DEĞİL’

Altındaki yükselişlerin normal olmadığını ifade eden Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti” ifadelerini kullandı.