TIR Takip Mesafesini Kapattı, Scooterlı Öldü: Dehşet Anları Kameralarda

Pendik'te bir TIR takip mesafesini kapatarak scooterdaki genç kadının ölümüne neden oldu. Dehşet anları anbean kameralara yansırken sürücü gözaltına alındı.

Son Güncelleme:

Kaza, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR, takip mesafesini kapatarak önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) kullandığı scootera yanaşıp 150 metre önünde sürükledikten sonra altına aldı.

Kazada ağır yaralanan Çamlı, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şoför ise olay yerinde gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
7 Yaşındaki Miray'ı Ezen Öğretmen İçin İsyan Ettiren Karar: Sadece 2 Ay Hapis Yattı 7 Yaşındaki Miray'ı Ezen Öğretmen İçin İsyan Ettiren Karar
Börek ve Poğaça Yaparken Hamura Soda Ekleyin Farkı Görün! Börek ve Poğaça Yaparken Hamura Soda Ekleyin Farkı Görün!
Kabus Gibi Deprem Senaryosu: Dev Dalgalar Marmara'yı Yutacak! 3 Metrelik Tsunami Tehlikesi Dev Dalgalar Marmara'yı Yutacak!
Cep Telefonların Batarya Ömrünü Uzatmanın 11 Basit Yolu Cep Telefonların Batarya Ömrünü Uzatmanın 11 Basit Yolu