Bahçeli'den İmamoğlu'nun Randevu Talebine Ret! 'Bizi Bulaştırmayın'

İstanbul'un Esenyurt ilçesinin ardından Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin belediyelerine de kayyım atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı" sıfatıyla siyasi parti liderlerinden bu gündemi konuşmak üzere randevu talep etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine yanıt vermedi.

'İMAMOĞLU'NUN SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM'

Meclisteki parti grup toplantısı çıkışında bu konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Bahçeli, "Talebin maksadını anlamadım. İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum, istismara MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem