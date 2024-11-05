Bahçeli'den İmamoğlu'nun Randevu Talebine Ret! 'Bizi Bulaştırmayın'

MHP lideri Bahçeli, İBB ve TBB Başkanı İmamoğlu'nun kayyım gündemini görüşmek üzere istediği randevuyu reddetti. Bahçeli, talebin maksadını anlamadığını söyleyerek, "İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum, istismara MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Son Güncelleme:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinin ardından Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin belediyelerine de kayyım atandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı" sıfatıyla siyasi parti liderlerinden bu gündemi konuşmak üzere randevu talep etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine yanıt vermedi.

'İMAMOĞLU'NUN SİYASETİNİ TASVİP ETMİYORUM'

Meclisteki parti grup toplantısı çıkışında bu konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Bahçeli, "Talebin maksadını anlamadım. İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmiyorum, istismara MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler. Bu nedenle dikkatli davranmak mecburiyetindeyiz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Diplomasisi! Liderlerle Tek Tek GörüşüyorİBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Kayyım' Diplomasisi! Liderlerle Tek Tek GörüşüyorGüncel
Bahçeli'den İmamoğlu'nun Randevu Talebine Ret! 'Bizi Bulaştırmayın'Bahçeli'den İmamoğlu'nun Randevu Talebine Ret! 'Bizi Bulaştırmayın'Siyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kayyım
Son Güncelleme:
İBB Başkanı İmamoğlu 'Kayyım' Diplomasisinin Startını Verdi! Özgür Özel İle Görüşme Sonrası İlk Açıklama İmamoğlu 'Kayyım' Diplomasisinin Startını Verdi
Arabadaki Çizikleri Silgi Gibi Silen Yöntem: Galericiler Meğer Gizli Gizli Böyle Yapıyormuş Arabadaki Çizikleri Silgi Gibi Silen Yöntem: Galericiler Meğer Gizli Gizli Böyle Yapıyormuş
Bahçeli, Kayyım Kararları Üzerinden CHP'ye Yüklendi: 'Ahmet Türk'ü İstismar Ediyorlar' Kayyım Kararları Üzerinden CHP'ye Yüklendi
Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir? Kış Gelmeden Hazırlığınızı Yapın: Duvarları Küfe Boğuyor! Pencerelerdeki Terleme Nasıl Önlenir?