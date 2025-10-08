Felaket Senaryosu Gerçek Oluyor! Türkiye’de O Şehirler Sular Altında Kalacak! Süre Daralıyor, Tehlike Büyüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin yaratabileceği felaket senaryosunu gözler önüne sermek için yüksek çözünürlüklü uydu verilerinden yararlanarak yeni bir iklim simülasyon haritası hazırladı. Harita, dünya genelinde milyonlarca yapının ve yerleşim yerinin deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle sular altında kalabileceğini gösteriyor.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden uzmanların hazırladığı çalışmaya göre, çevre kirliliğinin azaltılmaması halinde 2100 yılına kadar deniz seviyesinin 5 metreye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu durumda 100 milyondan fazla binanın sular altında kalabileceği ve pek çok bölgenin yaşanmaz hale gelebileceği öngörülüyor.

EN İYİ SENARYODA BİLE 1 METRELİK YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Paris İklim Anlaşması’nda belirtilen karbon sınırlamalarına tam olarak uyulması durumunda bile deniz seviyesinin yüzyıl sonunda yaklaşık 0,9 metre yükseleceği hesaplanıyor. Uzmanlar, deniz seviyesindeki artışın yavaş ilerlemesine rağmen etkilerinin kalıcı olacağına dikkat çekiyor.

Araştırmayı yürüten Profesör Natalya Gomez, konuyla ilgili, "Deniz seviyesi yavaşça yükseliyor, ancak küresel ısınmanın etkileri durdurulamaz hale geliyor. İnsanlar bir santimetrelik artışı önemsiz görebilir ama bu yükseliş birikerek çok ciddi sonuçlar doğuracak. Fosil yakıt kullanımı azaltılmazsa deniz seviyesi düşündüğümüzden çok daha fazla yükselecek." dedi.

İSTANBUL VE İZMİR SULAR ALTINDA KALACAK

İzmir Körfezi ve İstanbul’un sahil şeridi, su baskını riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor.

Harita üzerinde yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin kıyı bölgeleri de tehlike altında görünüyor. Bilim insanlarına göre deniz seviyesinin 5 metre yükselmesi halinde, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok sahil şehri ciddi toprak kaybı yaşayacak. Özellikle İzmir Körfezi ve İstanbul’un sahil şeridi, su baskını riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, çevre kirliliğinin azaltılması ve karbon emisyonlarının sınırlandırılması yönünde acil önlemler alınmazsa, Türkiye’nin de bu küresel tehlikeden kaçamayacağı uyarısında bulundu.

