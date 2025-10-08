Araba Almak İsteyenler Dikkat: En Ucuz Taşıt Kredisi Belli Oldu! İşte Bankaların Güncel Kredi Oranları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomobil piyasasında yüksek faiz oranlarına rağmen hareketlilik sürüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Eylül ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adede ulaştı.

Ocak-Eylül döneminde ise satışlar yüzde 9,98 artışla 742 bin 687 adet olarak kaydedildi. Satışlardaki bu yükseliş, araç sahibi olma hayali kuranları yeniden taşıt kredilerine yönlendirdi. "En uygun araba kredisi" aramaları hız kazanırken, bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları da mercek altına alındı.

1 YIL VADEDE EN DÜŞÜK ORANLAR

Bankalar arasında en düşük oranlar Dünya Katılım, Albaraka, Kuveyt Türk, Vakıf Katılım ve Garanti BBVA tarafından sunuluyor.

Dünya Katılım: yüzde 2,94

yüzde 2,94 Albaraka: yüzde 2,96

yüzde 2,96 Kuveyt Türk: yüzde 3,10

yüzde 3,10 Vakıf Katılım: yüzde 3,15

yüzde 3,15 Garanti BBVA: yüzde 3,29

300 Bin TL / 12 Ay Geri Ödeme Planı

Aylık taksit: 31.636 TL

Toplam geri ödeme: 381.361 TL

2 YIL VADEDE EN DÜŞÜK ORANLAR

Dünya Katılım: yüzde 2,94

yüzde 2,94 Albaraka: yüzde 2,96

yüzde 2,96 Kuveyt Türk: yüzde 3,10

yüzde 3,10 Vakıf Katılım: yüzde 3,15

yüzde 3,15 Garanti BBVA: yüzde 3,15

300 Bin TL / 24 Ay Geri Ödeme Planı

Aylık taksit: 19.319 TL

Toplam geri ödeme: 465.383 TL

3 YIL VADEDE EN DÜŞÜK ORANLAR

Dünya Katılım: yüzde 2,94

Albaraka: yüzde 2,96

Akbank: yüzde 3,09

Garanti BBVA: yüzde 3,05

Kuveyt Türk: yüzde 3,10

300 Bin TL / 36 Ay Geri Ödeme Planı

Aylık taksit: 15.477 TL

Toplam geri ödeme: 558.904 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi