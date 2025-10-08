İstanbul Havalimanı Yine Zirveyi Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Havalimanı, Condé Nast Traveler okuyucularının oylarıyla bir kez daha dünyanın en iyi havalimanı seçildi. 116 yıllık köklü bir geçmişe sahip New York merkezli Condé Nast yayın grubunun lüks seyahat dergisi Traveler tarafından düzenlenen “Okuyucuların Seçimi” anketine katılan yüz binlerce seyahat sever, İstanbul Havalimanı’nı zirveye taşıdı. Ankette Singapur’daki Changi Havalimanı ikinci sırada, Katar’daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı, Travel + Leisure dergisi tarafından da üst üste iki yıl dünyanın en iyi havalimanı seçilmişti.

İGA CEO’su Selahattin Bilgen, ödül hakkında yaptığı açıklamada, "Condé Nast Traveler'ın seyahat konusunda tecrübeli ve titiz okuyucularından gelen bu takdir, yolcu deneyimine olan hassasiyetimizin ve özenle yürüttüğümüz çalışmalarımızın hizmet kalitesinin en güzel göstergesidir. Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır. Bu başarının havacılık operasyonlarımızın yanı sıra tüm çalışma alanlarımızda odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yolculuğumuzda attığımız doğru adımların ve misafirlerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğuna inanıyorum. Misafirlerimizin beklentilerini aşmayı, onların güven ve konforunu en üst düzeyde tutmayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA