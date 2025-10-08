Önce Yatlar, Şimdi Jetler! Maliye'den Zenginlere Bir Şok Daha... Ek Vergi Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde kayıp ve kaçak vergilere karşı attığı adımları özel jetlere de taşıdı. Geçen ay yatların ÖTV'sini yüzde 0'dan yüzde 8'e çıkaran bakanlık, şimdi de zenginlere ait özel uçakların vergi denetimini sıkılaştırıyor. Araştırmalar, bu jetlerin şirketler adına alınmasına rağmen özel amaçla kullanılması ve giderlerinin işletme hesaplarına yazılması üzerine odaklanıyor.

TÜRKİYE'DE 161 ÖZEL JET VAR

Türkiye'de Eylül 2025 itibarıyla 161 özel jet kayıtlı durumda. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ülkede toplam 1.637 hava aracı bulunuyor; bunlar arasında 781 uçak, 245 hava taksi ve 611 genel havacılık aracı yer alıyor. Hava taşıma işletmeleri, ticari yolcu veya yük taşımacılığı yapanlar ile ücretli veya ücretsiz hava işleri ve eğitim faaliyetlerini kapsıyor. Bu işletmeler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ticari hava taşıma, hava taksi veya genel havacılık ruhsatı alarak faaliyet gösteriyor.

BAKANLIK RADARINA GİRDİ

Bakanlık, hava taşıma işletmelerinin vergi beyanlarını mercek altına aldı. Edinilen bilgilere göre, özel jetlerin giderlerinin işletmelere fatura edilip edilmediği ve buna bağlı vergi kaybı olup olmadığı inceleniyor. Bu kapsamda ilave vergi tahsilatı için çalışmalar başlatıldı. Amaç, vergi adaletini güçlendirmek ve lüks harcamalardaki kaçakları önlemek.

Kaynak: ekonomim