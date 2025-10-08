Türkiye’nin Dev Market Zinciri Satılıyor mu? Hisseler Bir Anda Uçtu, Resmi Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Reuters’ın geçtiğimiz günlerde yayımladığı haberde, Sabancı Holding’in düşük karlılığa sahip bazı iştiraklerinin satışını değerlendirebileceği, bu kapsamda ilk aşamada CarrefourSA ve Teknosa’nın gündemde olduğu öne sürülmüştü.

Söz konusu haberin ardından CarrefourSA hisseleri hızlı bir yükselişle 90 TL seviyesinden 100 TL’ye kadar çıktı. Piyasadaki bu hareketlilik üzerine şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir açıklama yaptı.

"HERHANGİ BİR ÖZEL DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Sabancı Holding’in CarrefourSA ve Teknosa’yı satışa çıkarabileceği iddialarının ardından CarrefourSA’dan resmi açıklama geldi.

CarrefourSA tarafından yapılan açıklamada, son günlerde yaşanan fiyat ve işlem hacmi artışlarına dikkat çekildi. Şirketin açıklamasında “Borsa İstanbul A.Ş.’nin yazısına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan açıklamadır. Şirketimiz payları üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.” denildi.

Sabancı Holding’in üst yönetimi 3 Ekim’de analistlerle bir araya gelmiş, toplantının ardından Reuters, grubun bazı iştiraklerinde stratejik değerlendirmeler yaptığını iddia etmişti. Ancak CarrefourSA’nın yaptığı açıklama, satış söylentilerini doğrudan reddetmiş oldu.

