BDDK Uyardı! Kredi Kartı Borcu Olanlara Kötü Haber! Son 3 Gün Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için süre daralıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan yapılandırma sürecinde son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra başvuru yapılmayacak ve borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler bu haktan yararlanamayacak.

10 EKİM’DEN SONRA FIRSAT KALMAYACAK

10 Temmuz 2025 ve öncesini kapsayan yapılandırma düzenlemesinde başvuru süresi 3 ay olarak belirlenmişti. Sürecin bitimine sadece 3 gün kala, uzmanlar borçlulara bir kez daha çağrıda bulundu.

Yapılandırmaya göre bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredileri 48 aya kadar vadelendirilebilecek. Faiz oranı ise Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3,11 seviyesinde uygulanacak.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için süre daralıyor.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kartlar değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş tüm bireysel kredi kartları yapılandırma kapsamına alındı. İhtiyaç kredilerinde de daha önce “30 günü aşan gecikmeler” yapılandırılırken, artık her türlü gecikmiş ödeme yeniden yapılandırılabilecek.

Ayrıca, borç bakiyesi artık karar tarihine değil, yapılandırma tarihine göre hesaplanacak. Gecikmesi olmasa dahi, daha önce yapılandırılan krediler yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş tüm bireysel kredi kartları yapılandırma kapsamına alındı.

Uzmanlar, borçlarını kapatmakta zorlanan vatandaşlara bu fırsatı değerlendirmelerini öneriyor. Ödemelerini düzenli hale getirmek isteyenlerin uzun vadeli taksit planı oluşturmasının faydalı olacağı belirtiliyor.

Aksi halde sadece asgari ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılmaması durumunda vatandaşlar temerrüde düşme, kredi notunun düşmesi ve yüksek faiz yüküyle karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi