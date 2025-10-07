Coca Cola ve Pepsi'ye Rakip Olarak Piyasaya Girmişti! Dev Şirket 2.6 Milyon Dolarla İflas Bayrağını Çekti

Pandemi sonrası başlayan ekonomik kriz süreci tüm sektörleri altüst etmiş durumda. Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi şoke etti. Coca Cola ve Pepsi'ye rakip olarak piyasaya çıkan dev şirket daha fazla dayanamadı. 2.6 milyon dolarda iflas bayrağını çekti.

Fonksiyonel içecek pazarında yükselişe geçen ancak borç batağından çıkamayan Kombucha Town, 2,6 milyon dolarlık borçla iflas koruması başvurusunda bulundu.

DEV ŞİRKET İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

ABD'de kombuchayı (çay, şeker ve bir tür simbiyotik maya-bakteri kültürü (genellikle SCOBY olarak adlandırılır) kullanılarak fermente edilen, hafif asidik ve gazlı bir fermente içecek) ana akım hâline getirmeye çalışan az sayıdaki ulusal markadan biri olan şirket, iflas mahkemesine başvurdu.

BORÇ YAPILANDIRILMASINA BAŞVURDU

Toplam 2,6 milyon dolarlık borcun yeniden yapılandırılması amacıyla yapılan iflas başvurusunda, şirketin varlıklarının 100 bin ile 500 bin dolar arasında olduğu, borçlarının ise 1 ila 10 milyon dolar arasında bulunduğu belirtildi. Şirketin iflas süreci, yalnızca finansal değil, aynı zamanda etik bir mücadeleye de işaret ediyor. McCoy, İflasın ne olduğunu biliyordum ama bana destek olan herkese karşı etik bir sorumluluk hissediyordum” diyerek süreci ertelediğini ifade etti.

Sonunda iflasın şirketi kurtaracak tek yol olduğuna ikna olduğunu söyleyen McCoy, “Bu hikayenin büyük bir geri dönüşe dönüşmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

