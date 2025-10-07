Ünlü Giyim Devi Logosunu Değiştirdi! 87 Yıllık Tarihinde Bir İlk! İşte Yeni Logosu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin köklü erkek giyim markalarından Kiğılı, 87 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak yeni kurumsal kimliği ve logosunu tanıttı. “Hayatın her anı özgüvenli ve rahat” vizyonuyla şekillenen bu değişim, markanın yenilikçi duruşunu güçlendirirken müşteri deneyimini de baştan tanımlıyor.

MİRASLA MODERNLİK BİRLEŞTİ

Marka, geçmişinden aldığı güçlü temelleri modern tasarım anlayışıyla harmanlayarak yeni bir dönemin kapısını araladı. Kiğılı’nın yenilenen kimliği, geleneksel çizgilerini koruyarak daha yalın, kapsayıcı ve çağdaş bir tasarıma evrildi.

Yeni logoda lacivert tonları güveni, açık mavi detaylar ise modernliği simgeliyor. Erkek modasındaki doğallık, empati ve zamansızlık ilkeleri, markanın yeni görsel dünyasında da ön plana çıkıyor.

Geçmişten bugüne uzanan geometrik formlar ve sade hatlarla tasarlanan yeni kimlik, Kiğılı’nın köklü mirasını çağdaş bir tasarım diliyle yeniden yorumluyor. Böylece marka, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada daha net, güçlü ve modern bir duruş sergilemeyi hedefliyor.

“YENİ KİMLİĞİMİZ SADECE GÖRSEL BİR DEĞİŞİM DEĞİL”

Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, yeni marka kimliği hakkında yaptığı açıklamada, dönüşümün yalnızca logoyla sınırlı olmadığını vurguladı. Suerdem, “87 yıllık mirasımızı geleceğe taşırken değişimin gücüne inanıyoruz. Yeni kurumsal kimliğimiz, Kiğılı’nın erkeklerin hayatındaki her ana eşlik eden, dönüştüren ve ilham veren marka olma vizyonunu yansıtıyor. Bu yenilenme sadece görsel bir değişim değil; mağazalarımızdan dijital platformlara, iletişim dilimizden çalışan deneyimimize kadar markamızın her noktasında hissedilecek.” dedi.

Suerdem, markanın yeni kimliğiyle birlikte “her erkeğin hayatın her anında özgüvenle ve rahatlıkla var olmasını sağlama” hedefiyle yola devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA