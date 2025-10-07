Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafikte kurallara uymayan sürücüler için yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle birlikte hız sınırını aşan, kırmızı ışıkta geçen, ambulansa yol vermeyen ve makas atan sürücülere yönelik yaptırımların arttırılacağını belirtti. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, okul ve hastane önlerinde hız limitini aşan sürücüler, ihlalin derecesine göre 30, 60 veya 90 gün süreyle ehliyetlerinden olacak.

EHLİYETLERE EL KONULACAK: 30, 60 VE 90 GÜN DETAYI

Trafikte kurallara uymayan sürücüler için yeni dönem başlıyor.

Yeni düzenlemeye göre okul ve hastane önlerinde 30 kilometre hız sınırı bulunan bölgelerde yapılan ihlallerde ehliyetler geçici süreyle alınacak.

Bu kapsamda:

76 km hızla gidenin ehliyeti 30 gün,

86 km hızla gidenin ehliyeti 60 gün,

96 km hızla gidenin ehliyeti ise 90 gün süreyle alınacak.

Yerlikaya, “Bu bölgelerde hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz. Tek bir ihlalde dahi ehliyeti alacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücüler, cezalarının yanı sıra psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

5 KEZ HIZ YAPANLAR PSİKİYATRİ MUAYENESİNE GİDECEK

Yeni dönemde bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücüler, cezalarının yanı sıra psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Yerlikaya, “Bu kişilerin trafikteki davranışlarının psikolojik değerlendirmeye alınması gerekiyor” dedi.

DENETİMLER YÜZDE 50 ARTIRILDI

Denetim sayıları son dönemde yüzde 50 artırıldı.

Bakan Yerlikaya, denetim sayılarının son dönemde yüzde 50 artırıldığını, buna rağmen ölümlü kazalarda caydırıcılığın yetersiz kaldığını belirtti. Yeni düzenleme ile hedefin “sıfır can kaybı, sıfır kaza” olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Artık yalnızca ceza değil, bilinç kazandıran bir sistem geliyor. Bir hastanın hayatı saniyelere bağlıyken ambulansa yol vermemek affedilemez” dedi.

KIRMIZI IŞIK, MAKAS VE AMBULANS İHLALİNE SERT CEZALAR

Yeni düzenleme kapsamında kırmızı ışık ihlalini 1 yılda 5 kez yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek. Makas atan sürücüler 60 gün ehliyetsiz kalacak, araçları trafikten men edilecek. Ambulansa yol vermeyenler 30 gün ehliyetini kaybedecek.

Yeni düzenleme kapsamında kırmızı ışık ihlalini 1 yılda 5 kez yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

ALKOL, UYUŞTURUCU VE DRİFT YAPANLARA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeyle birlikte alkol nedeniyle 5 yıl içinde üçüncü kez yakalananların ehliyeti süresiz iptal edilecek. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananların ehliyeti ilk seferde iptal edilecek. Drift yapanlara 140 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyet cezası uygulanacak. 5 yıl içinde ikinci kez yapanların belgeleri tamamen iptal edilecek.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK VE KONVOYLARA SON!

Araçta yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücüler ile düğün ve asker konvoylarında trafiği kapatanlara da sert cezalar geliyor.

Araçta yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücüler ile düğün ve asker konvoylarında trafiği kapatanlara da sert cezalar geliyor. Yerlikaya, “Tünelde halay çekmek, yolu kapatmak, çevreyi rahatsız etmek artık bitti. Bu eylemler hem para hem ehliyet hem de trafikten men cezası gerektirecek” dedi.

