Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni trafik düzenlemesini duyurdu. Okul ve hastane önlerinde hız sınırını aşan sürücülerin ehliyetleri 30, 60 ve 90 gün süreyle alınacak. Bir yılda 5 kez hız ihlali yapanlar ise psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

Son Güncelleme:
Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trafikte kurallara uymayan sürücüler için yeni dönem başlıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle birlikte hız sınırını aşan, kırmızı ışıkta geçen, ambulansa yol vermeyen ve makas atan sürücülere yönelik yaptırımların arttırılacağını belirtti. Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, okul ve hastane önlerinde hız limitini aşan sürücüler, ihlalin derecesine göre 30, 60 veya 90 gün süreyle ehliyetlerinden olacak.

EHLİYETLERE EL KONULACAK: 30, 60 VE 90 GÜN DETAYI

Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak - Resim : 1
Trafikte kurallara uymayan sürücüler için yeni dönem başlıyor.

Yeni düzenlemeye göre okul ve hastane önlerinde 30 kilometre hız sınırı bulunan bölgelerde yapılan ihlallerde ehliyetler geçici süreyle alınacak.
Bu kapsamda:

  • 76 km hızla gidenin ehliyeti 30 gün,
  • 86 km hızla gidenin ehliyeti 60 gün,
  • 96 km hızla gidenin ehliyeti ise 90 gün süreyle alınacak.

Yerlikaya, “Bu bölgelerde hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz. Tek bir ihlalde dahi ehliyeti alacağız” ifadelerini kullandı.

Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak - Resim : 2
Yeni dönemde bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücüler, cezalarının yanı sıra psikiyatri uzmanına yönlendirilecek.

5 KEZ HIZ YAPANLAR PSİKİYATRİ MUAYENESİNE GİDECEK

Yeni dönemde bir yıl içinde 5 kez hız sınırını aşan sürücüler, cezalarının yanı sıra psikiyatri uzmanına yönlendirilecek. Yerlikaya, “Bu kişilerin trafikteki davranışlarının psikolojik değerlendirmeye alınması gerekiyor” dedi.

DENETİMLER YÜZDE 50 ARTIRILDI

Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak - Resim : 3
Denetim sayıları son dönemde yüzde 50 artırıldı.

Bakan Yerlikaya, denetim sayılarının son dönemde yüzde 50 artırıldığını, buna rağmen ölümlü kazalarda caydırıcılığın yetersiz kaldığını belirtti. Yeni düzenleme ile hedefin “sıfır can kaybı, sıfır kaza” olduğunu söyleyen Yerlikaya, “Artık yalnızca ceza değil, bilinç kazandıran bir sistem geliyor. Bir hastanın hayatı saniyelere bağlıyken ambulansa yol vermemek affedilemez” dedi.

KIRMIZI IŞIK, MAKAS VE AMBULANS İHLALİNE SERT CEZALAR

Yeni düzenleme kapsamında kırmızı ışık ihlalini 1 yılda 5 kez yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek. Makas atan sürücüler 60 gün ehliyetsiz kalacak, araçları trafikten men edilecek. Ambulansa yol vermeyenler 30 gün ehliyetini kaybedecek.

Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak - Resim : 4
Yeni düzenleme kapsamında kırmızı ışık ihlalini 1 yılda 5 kez yapan sürücünün ehliyeti iptal edilecek.

ALKOL, UYUŞTURUCU VE DRİFT YAPANLARA AĞIR YAPTIRIM

Yeni düzenlemeyle birlikte alkol nedeniyle 5 yıl içinde üçüncü kez yakalananların ehliyeti süresiz iptal edilecek. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananların ehliyeti ilk seferde iptal edilecek. Drift yapanlara 140 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyet cezası uygulanacak. 5 yıl içinde ikinci kez yapanların belgeleri tamamen iptal edilecek.

YÜKSEK SESLİ MÜZİK VE KONVOYLARA SON!

Trafik Cezalarında Yeni Dönem! Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücünün Ehliyeti Alınacak - Resim : 5
Araçta yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücüler ile düğün ve asker konvoylarında trafiği kapatanlara da sert cezalar geliyor.

Araçta yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız eden sürücüler ile düğün ve asker konvoylarında trafiği kapatanlara da sert cezalar geliyor. Yerlikaya, “Tünelde halay çekmek, yolu kapatmak, çevreyi rahatsız etmek artık bitti. Bu eylemler hem para hem ehliyet hem de trafikten men cezası gerektirecek” dedi.

Hamilelikte Herkesin Kullandığı O İlaçlarda Büyük Tehlike! Otizm Riskini 2,5 Kat Artırdığı KanıtlandıHamilelikte Herkesin Kullandığı O İlaçlarda Büyük Tehlike! Otizm Riskini 2,5 Kat Artırdığı KanıtlandıYaşam

Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri ÖdenecekMilyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri ÖdenecekEkonomi

Nükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye KaldırıldıNükhet Duru'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye KaldırıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ehliyet Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Akaryakıtta Çifte İndirim! Tabela Bu Gece Değişecek Akaryakıtta Çifte İndirim! Tabela Bu Gece Değişecek
Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi! Bir Anda Vuracak, Hem Üşütecek Hem De Islatacak Türkiye’ye Saat ve Tarih Verildi!
Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun Dev Bankadan Altın İçin "Yok Artık" Dedirten Tahmin
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu