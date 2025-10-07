Hamilelikte Herkesin Kullandığı O İlaçlarda Büyük Tehlike! Otizm Riskini 2,5 Kat Artırdığı Kanıtlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otizmin nedenleri ve risk faktörleri üzerine yapılan araştırmalara bir yenisi eklendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç ve ekibi, hamilelik döneminde kullanılan bazı mide ilaçlarının etken maddesinin otizm riskini artırabileceğini ortaya koydu. Neredeyse her hamilenin başvurduğu bu ilaçların, bebeklerde otizm gelişimini yaklaşık 2,5 kat artırdığı tespit edildi.

ALÜMİNYUM İÇEREN İLAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hamilelikte kullanılan bazı mide ilaçlarının etken maddesinin otizm riskini artırabileceği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs’ta yürütülen araştırmada 56 otizmli ve 85 sağlıklı çocuk incelendi. Gebelik döneminde kullanılan ilaçlar, beslenme alışkanlıkları, çevresel koşullar ve ruhsal durumlar mercek altına alındı. Sonuçlarda, alüminyum içeren mide koruyucu anti-asit ilaçların otizm gelişimiyle bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Altunç, "Hamilelikte bu tür ilaçları kullanan kadınların, kullanmayanlara göre otistik çocuk sahibi olma olasılığı daha yüksek. Bu ilişki, alüminyumun nörolojik gelişim üzerindeki etkileriyle açıklanabilir" dedi.

MULTİVİTAMİN VE DEMİR DESTEĞİ RİSKİ AZALTIYOR

Multivitamin kullanımı ve bebeklikte demir desteği alınmasının otizm riskini azalttığı saptandı.

Araştırmada ayrıca, gebelikte depresyon ve stres, otoimmün tiroid hastalıkları, yüksek gürültüye maruz kalma gibi etkenlerin otizm gelişimiyle ilişkili olduğu belirlendi. Buna karşılık, multivitamin kullanımı ve bebeklikte demir desteği alınmasının otizm riskini azalttığı saptandı. Altunç, “Aşıların otizmle ilişkisi olduğuna dair hiçbir bulguya rastlamadık” diyerek, bilimsel verilerin bu iddiayı desteklemediğini vurguladı.

YENİ ÇALIŞMA YOLDA

Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç, araştırmanın küçük bir hasta grubunda yapılmış olmasına rağmen önemli bir bilimsel uyarı niteliği taşıdığını belirterek, “Hamilelikte alüminyum, civa ve kurşun gibi ağır metallere maruziyetin otizmle ilişkisini daha geniş kapsamlı bir çalışmayla yeniden araştırıyoruz” dedi.

Kaynak: Hürriyet