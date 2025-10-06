Kediniz Boşluğa Uzun Uzun Bakıyorsa Dikkat! Sebebi Bu Hastalık Olabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kedilerin tavana, duvara ya da boş bir köşeye dikkatle bakması, çoğu zaman sahiplerini şaşırtır. Bu durum kimi zaman “Acaba bir şey mi var?” sorusunu akla getirse de aslında arkasında bilimsel ve davranışsal nedenler bulunuyor.

Kediler, insanlar tarafından fark edilmeyen ses ve hareketleri algılayabilecek kadar güçlü duyulara sahiptir. Bir sineğin kanat çırpışı, duvarın arkasındaki küçük bir hareket ya da havalandırmadan gelen ses bile kedilerin dikkatini çekebilir. Ancak bazı durumlarda bu davranış, yalnızca merakla açıklanamayacak kadar ısrarlı ve tekrarlayıcı hale gelir.

KEDİLERDE OKB GÖRÜLEBİLİYOR

İnsanlarda sıkça görülen obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), kedilerde de ortaya çıkabilir.

Veteriner hekimler, bu durumun genellikle stres, çevresel değişiklikler veya fizyolojik rahatsızlıklar sonucu geliştiğini belirtiyor.

Kedilerde OKB; tekrarlayan hareketler, sürekli yalanma, belirli bir noktaya takılma gibi davranışlarla kendini gösteriyor. Bu durum tedavi edilmediğinde hem kedinin yaşam kalitesini düşürebiliyor hem de fiziksel sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

ANKARA’DAKİ “ARTAS” ÖRNEĞİ TEDAVİYE UMUT OLDU

Ankara’da yaşayan hemşire Pınar Çalık, 7 yaşındaki British Golden cinsi kedisi Artas’ın uzun süredir süren takıntılı davranışları nedeniyle veterinere başvurdu.

Veteriner hekimler, Artas’ta obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) teşhisi koydu.

Kedinin sürekli aynı noktaya bakması, kendini aşırı temizlemesi ve çevresine ilgisini yitirmesi üzerine antidepresan tedavisi başlatıldı.

Veteriner kontrolünde uygulanan ilaç tedavisine kısa sürede olumlu yanıt alınırken, Artas’ın genel ruh hali ve davranışlarında da düzelme görüldü.

Uzmanlar, kedilerde OKB’nin çoğu zaman fark edilmediğini ve basit bir davranış gibi görüldüğünü belirtiyor.

TEDAVİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ancak bu durum uzun sürerse mutlaka bir veteriner hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Kedinizde şu belirtiler varsa dikkat:

Belirli bir noktaya uzun süre takılma

Sürekli aynı hareketleri tekrar etme

Aşırı temizlik veya kendini yalama

Ani stres tepkileri ya da huzursuzluk

Bu davranışlar, anksiyete veya OKB belirtisi olabilir. Uzmanlara göre erken tanı ve doğru tedavi, kedinizin yaşam kalitesini büyük ölçüde artırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi