Meteoroloji Uyardı: 4 İlde Turuncu, 16 İlde Sarı Alarm! Sağanak, Dolu, Hortum... Hepsi Birden Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Bugün ve yarın için bazı illerde sarı ve turuncu kodlu uyarılar geçerli. Açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve kıyı bölgelerinde hortum riski gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük hava durumu raporuna göre, Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle çarşamba günü itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
20 İL İÇİN KODLU UYARI
Bugün için Edirne ve Kırklareli’de sarı, Çanakkale’de ise turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Yarın (Salı) için ise 16 ilde sarı, 4 ilde turuncu alarm geçerli olacak.
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde: Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak, Yalova
YURTTA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BİR UYARI DA AKOM'DAN
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’un yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine gireceğini duyurdu. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 6-8°C birden düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Yağışların yarın (salı) sabaha karşı 03.00’ten itibaren İstanbul’un batı ilçeleri Silivri, Çatalca ve Arnavutköy’de başlaması; sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nda kuvvetlenmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar kent genelinde yer yer kuvvetli sağanak (20-50 kg/m²) etkili olacak.
Soğuk Balkan havasıyla güneyden gelen nemli havanın çarpışması sonucu oluşan sistemin İstanbul’da 3 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte kuvvetli lodos (20-50 km/s), yerel gök gürültülü sağanaklar ve ani hava değişimleri yaşanabilir. Sıcaklıklar ise 14-18°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredecek.
