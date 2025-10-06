Meteoroloji Tarih Verdi! Günlerce Sürecek Şiddetli Yağışlar Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yeni haftanın ilk gününde yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İzmir’in kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Ülke genelinde sakin ve mevsim normallerine yakın bir hava bekleniyor

Meteoroloji yarın başlayacak yağışlar için uyardı. Bu gece saatlerinde başlayacak yağışlar yurdun birçok bölgesini etkisi altına alacak. Yağışların cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Yarın günlerce sürecek sağanak yağışlar başlıyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu. Yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

İstanbul 16/23°C, Bursa 13/24°C, Kırklareli 11/20°C

Trakya ve İzmir kıyılarında yerel sağanaklar görülecek.

Ege: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri zamanla çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra İzmir kıyılarında sağanak yağış bekleniyor.

İzmir 14/26°C, Denizli 12/25°C, Muğla 10/21°C

Akdeniz: Az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Antalya 18/27°C, Adana 19/29°C, Hatay 18/28°C

İç Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara 11/23°C, Konya 11/25°C, Nevşehir 12/23°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak 14/22°C, Bolu 8/24°C, Düzce 12/25°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Samsun 16/23°C, Trabzon 16/21°C, Rize 16/23°C

Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

Erzurum 6/24°C, Kars 4/23°C, Malatya 11/29°C

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Diyarbakır 15/32°C, Gaziantep 15/28°C, Siirt 18/31°C

Kaynak: Haber Merkezi