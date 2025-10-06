Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü

Konya Karatay’da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karatay ilçesinde “yan bakma” iddiasıyla çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, iki genç yaralandı.

Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü - Resim : 1
Karatay’da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan ticari taksiyle geçen üç kişi, kendilerine “yan baktığı” gerekçesiyle sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü - Resim : 2
Polis, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmada, taksideki kişilerden biri yanında bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Nedim K. ve Ali T. ile o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Yakınları tarafından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan küçük Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından taksiyle kaçan 3 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Avcılar'da Komşular Arasındaki 'Yan Baktın' Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü!Avcılar'da Komşular Arasındaki 'Yan Baktın' Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü!Güncel

İstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince Bıçakladıİstanbul'un Göbeği Taksim'de Kan Donduran Cinayet! Para İstedi, Vermeyince BıçakladıGüncel

Arnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında ÖldürüldüArnavutköy'de Esrarengiz Cinayet: Polis Yelekli Kişi Sokak Ortasında ÖldürüldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya ölüm
Son Güncelleme:
'Elimden Alacaklar' Diyerek Açıkladı: Reha Muhtar 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! Çuval Çuval Para İstiyor 25 Yıllık Yalısını Satışa Çıkardı! İşte İstediği Rakam
Adana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası Attı Adana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası Attı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
ÇOK OKUNANLAR
Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı Everest Dağı’nda Alarm! Yüzlerce Kişi Mahsur Kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Korkunç Kaza! 2 Ölü, 5 Yaralı
Tedesco, Maçı Tek Cümleyle Özetledi Tedesco, Maçı Tek Cümleyle Özetledi
Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk Öldürüldü
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti