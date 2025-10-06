Konya'da Kan Donduran Olay! 5 Yaşındaki Çocuk 'Yan Baktın' Kavgasında Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya’nın Karatay ilçesinde “yan bakma” iddiasıyla çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, iki genç yaralandı.

Karatay’da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti

Olay, saat 20.00 sıralarında Şemsitebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan ticari taksiyle geçen üç kişi, kendilerine “yan baktığı” gerekçesiyle sokakta bulunan 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

Polis, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmada, taksideki kişilerden biri yanında bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu Nedim K. ve Ali T. ile o sırada sokakta bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Yakınları tarafından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan küçük Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından taksiyle kaçan 3 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA