Adana'da Şok Saldırı! Pastaneye El Bombası Attı

Adana'nın Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen Ö.G, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

Pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı. Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA