Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı! İzmir'de İki Çocuk Annesi Serpil Katledildi

İzmir’in Menderes ilçesinde, iki çocuk annesi Serpil Güral, eşinden uzaklaştırma kararı almasına rağmen, kocası A.G.tarafından bıçaklanarak katledildi.

Son Güncelleme:
Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı! İzmir'de İki Çocuk Annesi Serpil Katledildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir apartman dairesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Serpil Güral (45) ile eşi A.G. (48) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine A.G., Güral’ı bıçakladı. Komşuların durumu fark edip haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Serpil Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli A.G. ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YETERSİZ KALDI

Olayla ilgili yapılan incelemede, Serpil Güral’ın 22 Eylül’den itibaren kocası hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Ancak bu karar, ne yazık ki kadını korumaya yetmedi. Soruşturma devam ediyor.

Gaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar EttiGaziantep’te Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar EttiGüncel
Antalya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Boğarak ÖldürdüAntalya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Boğarak ÖldürdüGüncel
Bursa’da Eski Eş Dehşeti: Bıçaklanan Genç Kadın Hayatını KaybettiBursa’da Eski Eş Dehşeti: Bıçaklanan Genç Kadın Hayatını KaybettiGüncel

Etiketler
Kadın cinayetleri İzmir
Son Güncelleme:
Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu Ali Koç Sonrası Geri Geliyor
Bağcılar'da TEM Otoyolu’nda Kaza! 4 Yaralı Bağcılar'da TEM Otoyolu’nda Kaza! 4 Yaralı
65 Yaş Aylığında Sürpriz Değişiklik! Nafaka Engel Olmayacak 65 Yaş Aylığında Sürpriz Değişiklik! Nafaka Engel Olmayacak
Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak Konutta 'Yüzyılın Hamlesi' Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı’na Açık TRT Daveti: 'Hazırım' Diyorsa Yarın Akşam Çıksın Karşıma’ 'Hazırım Diyorsa Çıksın Karşıma’ Dedi, Tarih Verdi
Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda