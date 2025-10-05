Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı! İzmir'de İki Çocuk Annesi Serpil Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir apartman dairesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Serpil Güral (45) ile eşi A.G. (48) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine A.G., Güral’ı bıçakladı. Komşuların durumu fark edip haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Serpil Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli A.G. ise Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YETERSİZ KALDI

Olayla ilgili yapılan incelemede, Serpil Güral’ın 22 Eylül’den itibaren kocası hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı. Ancak bu karar, ne yazık ki kadını korumaya yetmedi. Soruşturma devam ediyor.