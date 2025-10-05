Düzce’de Şok Ölüm! Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Düzce’de 29 yaşındaki Gezgin Ece, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında tabanca bulunan gencin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce’de Şok Ölüm! Evinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu
Olay Konuralp’de ilçesinde yaşandı. Üniversiteden mezun olup Düzce’de çalışmaya başlayan 29 yaşındaki Gezgin Ece, Konuralp’deki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme de hayatını kaybettiği belirlenen Gezgin Ece’nin ölüm sebebinin belirlenmesi için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR BULGUSU

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının bölgede yaptığı çalışmalarda Gezgin Ece’nin kendisini silahla vurduğu ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğunu belirledi. Gencin cansız bedeni bölgeye gelen cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

