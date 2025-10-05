65 Yaş Aylığında Sürpriz Değişiklik! Nafaka Engel Olmayacak

Hazırlanan yeni düzenlemeyle, nafaka alıyor olsa bile muhtaç durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlara da aylık bağlanabilecek. Düzenleme, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

65 Yaş Aylığında Sürpriz Değişiklik! Nafaka Engel Olmayacak
Sosyal yardımlarda önemli bir değişiklik için hazırlık yapılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, nafaka alıyor olsa bile muhtaç durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlara da aylık bağlanabilecek. Bu adım, yıllardır nafaka aldığı için yardım alamayan binlerce kişiye umut oldu. Mevcut uygulamada, nafaka bağlanmış ya da bağlanması mümkün olan kişilere 65 yaş aylığı verilmiyordu. Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, yeni düzenleme bu engeli kaldıracak. Böylece, gelir seviyesi düşük olan yaşlı ve engelli bireyler sosyal desteklerden daha kolay yararlanabilecek.

VERİLER NE DİYOR?

Resmi verilere göre, 2022’de nafaka gerekçesiyle aylığı reddedilen kişi sayısı 8 bin 356 olurken, 2023’te bu sayı 6 bin 654, 2024’te ise 8 bin 250 olarak kaydedildi. Düzenlemeyle bu kişilerin yeniden sosyal yardımlara erişimi sağlanacak. Amaç, gelir düzeyi düşük ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak. Halihazırda 65 yaş aylığı üç ayda bir 5 bin 389 lira olarak ödeniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
nafaka
