İstanbul'da Yarın Ulaşım Ücretsiz: O Hatları Kapsamayacak

İETT, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine İstanbul içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sunacak. Ancak uygulama bazı hatlarda geçerli olmayacak.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yarın Ulaşım Ücretsiz: O Hatları Kapsamayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular, İstanbul’daki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

HANGİ KARTLAR GEÇERLİ?

Ücretsiz seyahat hakkı, sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için geçerli olacak. Yani, isme kayıtlı ve kişisel bilgilerin yer aldığı İstanbulkartlar bu kampanyadan faydalanabilecek.

BAZI HATLARDA ÜCRETSİZ UYGULAMASI GEÇERLİ DEĞİL

Ancak İETT, ücretsiz seyahatin tüm hatlarda geçerli olmadığını da belirtti.

Uygulama, şu hatlarda geçerli olmayacak:

Adalar Hatları
Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı
Karaköy-Beyoğlu Tünel
SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy
SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim
139 Üsküdar-Şile
139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP

Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi EdinGüneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi EdinGözden Kaçmasın
Damla Altun ve Uğur Şengül Çiftinden Bebek Müjdesi: ‘Biliyorum, Şok Oldunuz’Damla Altun ve Uğur Şengül Çiftinden Bebek Müjdesi: ‘Biliyorum, Şok Oldunuz’Magazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İETT Ulaşım
Son Güncelleme:
Tedesco'yu Yıkan Haber! Maça Saatler Kala Fenerbahçe'de Korkutan Gelişme: Yıldız İsme Apar Topar MR Çekildi Maça Saatler Kala Korkutan Haber
Manisa’da Kan Donduran Saldırı! Kucağındaki Bebeğe Aldırış Etmeden Defalarca Bıçakladı! Kucağındaki Bebeğe Aldırış Etmeden Defalarca Bıçakladı!
Gram Altında Tarihi Rekor! İslam Memiş 'Dikkatli Olun' Diyerek Uyardı: 'Bu Kazanç Sahte' İslam Memiş Altında Bombayı Patlattı
Skandal 'Etek' Saldırısında Yeni Gelişme! Savunması 'Pes' Dedirtti 'Etek' Saldırısında Yeni Gelişme! Savunması 'Pes' Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler