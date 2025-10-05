İstanbul'da Yarın Ulaşım Ücretsiz: O Hatları Kapsamayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi yolcular, İstanbul’daki toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

HANGİ KARTLAR GEÇERLİ?

Ücretsiz seyahat hakkı, sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için geçerli olacak. Yani, isme kayıtlı ve kişisel bilgilerin yer aldığı İstanbulkartlar bu kampanyadan faydalanabilecek.

BAZI HATLARDA ÜCRETSİZ UYGULAMASI GEÇERLİ DEĞİL

Ancak İETT, ücretsiz seyahatin tüm hatlarda geçerli olmadığını da belirtti.

Uygulama, şu hatlarda geçerli olmayacak:

Adalar Hatları

Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı

Karaköy-Beyoğlu Tünel

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim

139 Üsküdar-Şile

139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP

Kaynak: Haber Merkezi