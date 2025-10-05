Damla Altun ve Uğur Şengül Çiftinden Bebek Müjdesi: ‘Biliyorum, Şok Oldunuz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Damla Altun ve Uğur Şengül, Instagram üzerinden yaptıkları beklenmedik bir paylaşımla hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Çift, ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak takipçileriyle bu özel anı paylaştı. Altun, paylaşımında 14 haftalık hamile olduğunu açıklayarak adeta mutluluk fırtınası estirdi.

Damla Altun ve Uğur Şengül

FENOMEN ÇİFTTEN SÜRPRİZ

Instagram ve YouTube platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Damla Altun, bu güzel haberiyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Beklenmeyen bu duyuru, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çiftin mutluluğuna binlerce yorumla ortak olundu.

BEBEK MÜJDESİNİ BÖYLE VERDİLER

Altun ve Şengül çifti, anne ve baba olacaklarını şu ifadelerle duyurdu:

''Biliyorum, şok oldunuz. Biz de öyle! Nasıl anlatılır emin değiliz ama.. Planlamadığımız, beklemediğimiz bir anda oldu.. Ama sanıyorum ki her şeyin kendi zamanı var ve hayat tam da şimdi böyle bir sürpriz yapmak istedi bize."

"Çok büyük şaşkınlık ve korkuyla başladık ama öte yandan bunun yepyeni bir heyecan ve mutluluk, yepyeni bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Not: Bu yaz çektiğimiz “yaz vlogları” serisini izlediyseniz eğer, ben o vlogların çoğunda meğer hamileymişim? Yani Yunanistan, Ayvalık, Çeşme, ailemle olan cruise tatili.. Hepsinde.. Hani.. Dolayısıyla 14 haftalık biri. Sağlıkla gelsin. Şükürler olsun."

Sevindirici haberin ardından sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutuldu..

Kaynak: Haber Merkezi