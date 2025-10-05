Milano'da Sürpriz Buluşma! Hadise ve Kerem Bürsin Aşk mı Yaşıyor? Lüks Hediye İddialarını Alevlendirdi

Milano Moda Haftası’nda Dolce & Gabbana defilesinde samimi pozlar veren ünlü şarkıcı Hadise ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı. Bürsin’in Hadise’ye Paris’ten 25 bin dolarlık çanta hediye ettiği iddiası ise gözleri ikiliye çevirdi. İşte herkesin konuştuğu o kareler…

Moda dünyasının en göz alıcı etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası, bu yıl sadece defileleriyle gündem olmadı.

Dolce & Gabbana defilesinde yan yana görüntülenen Oyuncu Kerem Bürsin ve şarkıcı Hadise’nin aşk yaşadığı iddiası sosyal medyaya damga vurdu. Görüntüler sonrasında “Yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusu soruldu.

Sosyal medyaya damga vuran kareler

DOSTLUK MU, ROMANTİZM Mİ?

Milano’daki karelerde Hadise siyah dantelli kombinasyonu ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekerken, Bürsin'in gülümsemesi ve rahat tavırları "Sadece arkadaş değil mi bunlar?" sorularını yeniden akıllara getirdi. İkilinin daha önce Venedik Film Festivali'nde de birlikte görüntülenmesi iddiaları güçlendirdi.

Aşk iddiaları herkesi şoke etti

Bürsin’in yakın zamanda iş insanı Melisa Sabancı Tapan’la olan ilişkisini sonlandırması ve ardından Hadise ile bu şekilde gündeme gelmesi, magazin dünyasında “Yeni bir sayfa mı açılıyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

LÜKS ÇANTA MI HEDİYE ETTİ?

Milano’nun ardından Paris Moda Haftası’na da katılan Bürsin’in, burada ünlü bir moda markasının mağazasından 25 bin dolarlık çanta aldığı ve bunu Hadise’ye hediye ettiği öne sürüldü. İddialara iki isimden de yanıt gelmedi.

