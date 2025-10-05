Dünyaca Ünlü Şarkıcının İstanbul Konserine Valilikten Veto! Robbie Williams Sessizliğini Bozdu

7 Ekim’de gerçekleştirmesi planlanan konseri İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edilen dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı hayranlarından özür dileyerek “Bu konseri uzun zamandır bekliyorduk ama iptal kararı bizim kontrolümüz dışında alındı” dedi.

Dünyaca Ünlü Şarkıcının İstanbul Konserine Valilikten Veto! Robbie Williams Sessizliğini Bozdu
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın İstanbul’da 7 Ekim’de gerçekleştirmesi planlanan konseri, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik kararıyla iptal edildi.

Atlantis Yapım tarafından Ataköy Marina’da düzenlenmesi planlanan konserin iptali hem sanatçının hayranlarını hem de organizasyon ekibini hayal kırıklığına uğrattı.

Valilik, güvenlik risklerini gerekçe göstererek konserin gerçekleşmesine izin vermedi.

"BİLETLER İADE EDİLECEK"

Konserin organizatörü Atlantis Yapım, resmi açıklamasında “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Robbie Williams konseri iptal edilmiştir. Bilet iade işlemleri, biletin satın alındığı platform üzerinden gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İptal kararının ardından Robbie Williams, Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla üzüntüsünü dile getirdi. Türkiye’de ilk kez sahne alacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten sanatçı, şu sözlerle Türk hayranlarından özür diledi: İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için çok üzgünüm. Yetkililer güvenlik gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayatta asla yapmak istemeyeceğim şey, hayranlarımı tehlikeye atmak olurdu. Onların güvenliği ve huzuru her şeyin önünde gelir.

Ünlü şarkıcı, turnesinin finalini İstanbul’da yapmayı özellikle tercih ettiğini vurgulayarak, Türkiye ile ailesinin kurduğu bağların bu seçimi daha anlamlı kıldığını da ifade etti.

“Bu konseri uzun zamandır bekliyorduk ama iptal kararı bizim kontrolümüz dışında alındı” diyen Williams, hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.

