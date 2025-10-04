Taylor Swift Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı: '10 Üzerinden 10'

Geçtiğimiz ay Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile nişanlandığını açıklayan şarkıcı Taylor Swift, evlenme teklifi aldığı anla ilgili detayları ilk kez anlattı. Swift, nişanlısının evlilik teklifi için evinin arka bahçesine bir alan yaptırdığını belirterek teklife "10 üzerinden 10" verdi.

Son olarak yakın arkadaşı Selena Gomez'in düğününe gidişiyle gündem olan ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, merakla beklenen yeni albümü "The Life of a Showgirl"ü dün yayınladı. Kısa bir süre önce Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce nişanlandıklarını duyuran ünlü şarkıcı, İngiltere'de yayınlanan "The Graham Norton Show" adlı programa konuk oldu.

Grammy ödüllü ünlü yıldız, Travis Kelce'in kendisine evlenme teklif ettiği anı ilk kez anlattı. 35 yaşındaki şarkıcı, "Beni şaşırtarak gerçekten harikalar yarattı" diyerek, nişanlısının evlilik teklifi için evinin arka bahçesine büyük bir bahçe yaptırdığını söyledi.

Taylor Swift Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı: '10 Üzerinden 10' - Resim : 1
Taylor Swift

'TEKLİF 10 ÜZERİNDEN 10'

Travis Kelce'in elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan Taylor Swift, "Evlilik teklifi 10 üzerinden 10'du" dedi. Düğün hazırlıklarıyla ilgili net bir açıklama yapmayan ünlü şarkıcı, "Öğreneceksiniz" demekle yetindi.

Taylor Swift Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı: '10 Üzerinden 10' - Resim : 2

Albüm çalışmalarını tamamladıktan sonra düğün hazırlıklarına başlayacağını anlatan Swift, "Önce albüm işlerini halletmek istiyorum. Düğün planlamak keyifli olacak, ama biraz zamanım var" dedi. Swift, yeni albümdeki Opalite adlı şarkısının babası ve nişanlısı Travis Kelce'in favorisi olduğunu da açıkladı.

